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Whitesnake

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Новое видео WHITESNAKE



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Шестого ноября на CD и двойном виниле, а также в цифровом варианте состоялся релиз нового сборника WHITESNAKE в рамках "Red, White and Blues Trilogy" — "Love Songs". В него вошли обновленные версии песен, записанных с 1987 по 2011 годы.

«Некоторые из песен были приукрашены там, где мой сопродюсер Michael McIntyre, мой новый звукорежиссёр Christopher Collier и я считали необходимым подчеркнуть их великолепие. Как многие из вас знают, в большинстве случаев эти песни в той или иной форме написаны о любви. Это одни из моих любимых. И не все они баллады. Некоторые выбиваются из этого определения и обладают рок-звучанием с мощной романтической темой... И, конечно же, от всех них учащается пульс!»

Помимо ранее доступных треков, в сборник ввошли три трека из сессий записи альбома "Into The Light": "With All Of My Heart", "Yours For The Asking" и "Let's Talk It Over". Видео на "Yours For The Asking" доступно ниже.

Полный трек-лист выглядит следующим образом:

01. Love Will Set You Free

02. The Deeper the Love

03. All I Want, All I Need

04. Too Many Tears

05. Can't Go On

06. Is This Love

07. With All of My Heart *

08. Summer Rain

09. Your Precious Love

10. Now You're Gone

11. Don't You Cry

12. Midnight Blue

13. Easier Said Than Done

14. Yours For The Asking *

15. Let's Talk It Over *

Винил:

Side One

01. Love Will Set You Free

02. The Deeper the Love

03. All I Want, All I Need

04. Too Many Tears

Side Two

01. Can't Go On

02. Is This Love

03. With All of My Heart *

04. Summer Rain

Side Three

01. Your Precious Love

02. Now You're Gone

03. Don't You Cry

04. Midnight Blue

Side Four

01. Easier Said Than Done

02. Yours For The Asking *

03. Let's Talk It Over *

* ранее не выходили

WHITESNAKE Releases Music Video For 'Yours For The Asking' From 'Love Songs' Collection





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