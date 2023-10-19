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Whitesnake

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Лидер WHITESNAKE хочет выпустить последний альбом с бывшими



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В последнем выпуске подкаста "Totally 80s" бывшему фронтмену DEEP PURPLE и нынешнему лидеру WHITESNAKE David'y Coverdale'y был задан вопрос, не собирается ли он уйти из музыки. 72-летний певец британского происхождения ответил:

«Нет. Я не могу уйти из музыки, она для меня — кислород. У меня запланировано как минимум три-пять лет проектов. Как только мы закончим работу, которая запланирована на конец этого года в честь DEEP PURPLE ["The Purple Album: Special Gold Edition"], мы начнём работать над прощальным DVD, прощальным альбомом из последнего тура WHITESNAKE. Группа была великолепна. Не знаю, видели ли вы, со мной на басу играла прекрасная женщина по имени Tanya O'Callaghan, которую я взял у Steven'a Adler'a. Потрясающе красивая, талантливая женщина. Почему у меня раньше не было женщины в WHITESNAKE — не знаю. Но у нас были Dino Jelusick, два клавишника, два гитариста. Tommy Aldridge — это эквивалент шести барабанщиков. И места, и публика — всё это вызывало бурные эмоции. Поэтому я думаю, что мы запечатлели это на записи и видео для тех, кто не смог попасть на концерты. Это будет очень важный релиз... Во время прошлогоднего британского тура мы использовали грандиозную постановку. Это будет подборка материалов WHITESNAKE от начала и до конца. Это очень круто».

Coverdale сообщил, что в предварительных планах WHITESNAKE также работа над новой музыкой:

«В ближайшее время я собираюсь обсудить со своей группой идею прощального студийного альбома WHITESNAKE и пригласить к участию некоторых бывших участников, чтобы сделать его более цельным, — возможно, Adrian'a [Vandenberg'a], Doug'a Aldrich'a, если они захотят принять участие, Michael'a Devin'a — всех людей, которых я обожаю, и посмотреть, что из этого получится. Но я думаю, что это не просто прощание с нынешней главой, это прощание со многими ребятами, которые принимали в ней участие. Это может быть интересно.

Скоро ко мне придёт [гитарист WHITESNAKE] Joel [Hoekstra], посмотрим, что у него там за музыка. Эти ребята меня очень вдохновляют. Мне неинтересно пытаться делать это в одиночку. Это совместная работа группы. Я вижу общую картину. Я хочу для всех них самого лучшего».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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19 окт 2023
Nord61
Жаль, что Дэвид так и не удосужился больше ничего записать с Муди и покойным Марсденом...
19 окт 2023
M
Mike Barlow
Поклонникам "'джинсового" периода , увы, ничего не обломится. А ведь кое-кто ещё жив и работает.

просмотров: 513

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