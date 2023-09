сегодня



Новое видео WHITESNAKE



13 октября состоится релиз обновленной версии альбома WHITESNAKE "The Purple Album", которая прошла пересведение и ремастеринг, а также снабжена ранее нереализованным материалом, включая демо, благодаря которому Coverdale попал в DEEP PURPLE.



CD One: 2023 Remix



01. Burn

02. Lay Down, Stay Down

03. Love Child

04. Holy Man

05. The Gypsy

06. Lady Double Dealer

07. Might Just Take Your Life

08. Mistreated

09. Stormbringer

10. Sail Away (Interpolating "Elegy For Jon")

11. You Keep On Moving – featuring the Hook City Strings

12. Lady Luck

13. Coming Home

14. You Fool No One (Interpolating "Itchy Fingers") Dedicated in loving memory to Jeff Beck

15. Soldier Of Fortune



CD Two



The Purple Tour Five Live



01. Burn

02. The Gypsy

03. Mistreated

04. You Fool No One

05. Soldier Of Fortune



Alternative Mixes



06. Holy Man (Unzipped) *

07. Stormbringer (Punch In The Nuts Mix) *

08. Love Child (Alternate Mix) *

09. Soldier Of Fortune – featuring Joel Hoekstra & The Hook City Strings *

10. Soldier Of Fortune – featuring The Hook City Strings *

11. Soldier Of Fortune (Instrumental) – featuring The Hook City Strings *



The 1972 DC Purple Audition Tape Featuring The Fabulosa Brothers



12. Everybody's Talkin' *

13. Get Ready *

14. Lonely Town, Lonely Street *

15. Dancing In The Street *

16. 1974 DC Demo Ideas For The Stormbringer Album *



Blu-ray



Purple Music Videos



01. Lady Double Dealer

02. Stormbringer

03. Sail Away

04. Soldier Of Fortune

05. The Gypsy

06. Soldier Of Fortune – featuring Joel Hoekstra & The Hook City Strings*

07. Soldier Of Fortune – featuring The Hook City Strings*



Purplesnake Videos



08. Lay Down, Stay Down*

09. Holy Man*

10. You Keep On Moving*

11. You Fool No One*



Live Clips



12. Burn – Live "Atlantis" Video

13. Burn/Stormbringer – Live In The Still Of The Night

14. Soldier Of Fortune – Starkers In Tokyo



The Purple Tour Five Live



15. Burn

16. The Gypsy

17. Mistreated

18. You Fool No One

19. Soldier Of Fortune

20. The Purple Album: Behind The Scenes*

21. The Purple Album: Song-By-Song*



* Previously unreleased CD TwoThe Purple Tour Five Live01. Burn02. The Gypsy03. Mistreated04. You Fool No One05. Soldier Of FortuneAlternative Mixes06. Holy Man (Unzipped) *07. Stormbringer (Punch In The Nuts Mix) *08. Love Child (Alternate Mix) *09. Soldier Of Fortune – featuring Joel Hoekstra & The Hook City Strings *10. Soldier Of Fortune – featuring The Hook City Strings *11. Soldier Of Fortune (Instrumental) – featuring The Hook City Strings *The 1972 DC Purple Audition Tape Featuring The Fabulosa Brothers12. Everybody's Talkin' *13. Get Ready *14. Lonely Town, Lonely Street *15. Dancing In The Street *16. 1974 DC Demo Ideas For The Stormbringer Album *Blu-rayPurple Music Videos01. Lady Double Dealer02. Stormbringer03. Sail Away04. Soldier Of Fortune05. The Gypsy06. Soldier Of Fortune – featuring Joel Hoekstra & The Hook City Strings*07. Soldier Of Fortune – featuring The Hook City Strings*Purplesnake Videos08. Lay Down, Stay Down*09. Holy Man*10. You Keep On Moving*11. You Fool No One*Live Clips12. Burn – Live "Atlantis" Video13. Burn/Stormbringer – Live In The Still Of The Night14. Soldier Of Fortune – Starkers In TokyoThe Purple Tour Five Live15. Burn16. The Gypsy17. Mistreated18. You Fool No One19. Soldier Of Fortune20. The Purple Album: Behind The Scenes*21. The Purple Album: Song-By-Song** Previously unreleased







+0 -0



просмотров: 423