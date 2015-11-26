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DAVID COVERDALE раскритиковал американскую медицинскую систему: «Каждый должен иметь право на первоклассное медицинское обслуживание»



Лидер WHITESNAKE David Coverdale (живущий в США с середины 1980-х), которому в 2017 году после перенесённого дегенеративного артрита заменили оба колена на титановые импланты, рассказал в подкасте "Appetite For Distortion" о лечении, предлагаемом пациентам в США, поражённым этим заболеванием:



«На это нужно обратить внимание. Я не хочу вникать в политику, но американская медицинская система для европейца является просто странной. Она как в странах четвёртого мира. Каждый должен иметь право на первоклассную медицинскую помощь, и особенно на артрит — не просто делать вид, что его лечат с помощью лекарств. Это помогает сделать фармацевтические компании счастливыми, но на самом деле ничего не делает для вас. Я ощутил это на себе за 10 лет дегенеративного артрита. Эти пластыри — они просто немного всё маскируют. И моё тело поддержало меня. Мне 67 лет, и я всё еще работаю с новыми коленями. Это безумие, но это было просто необходимо, брат».



Coverdale расказал, что ему стало известно о симптомах более десяти лет назад:



«Я занимаюсь йогой, и в 2008 году я не смог попасть в позу ребёнка, это похоже на приседание. И я подумал: "Что это?" Я не мог это сделать. А потом становилось всё хуже, хуже и хуже. Мне делали уколы все эти годы, и это ужасно, например, для почек».



В интервью 2018 года Coverdale объяснил, что боль от артрита в коленях была настолько сильной, что это мешало ему выступать вживую:



«Дело дошло до того, что мне было так больно, из-за этого я уходил из зоны, в которой я должен был находиться во время выступления».



В 2016 году Glenn Hughes, бывший коллега David'a по DEEP PURPLE, сообщил, что ему также заменили оба колена. Позже Glenn рассказал в интервью "Classic Rock Revisited", что это была «брутальная операция», и охарактеризовал её так: «словно вам ампутировали вашу окровавленную ногу».















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