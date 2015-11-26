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Whitesnake

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Новая песня WHITESNAKE



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"Hey You (You Make Me Rock)", новая песня легендарной группы WHITESNAKE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек войдёт в предстоящий альбом "Flesh & Blood", выпуск которого намечен лейблом Frontiers Music Srl. на 10 мая. Новая работа станет преемницей предыдущего диска "The Purple Album" 2015 года, на котором музыканты исполнили классические песни DEEP PURPLE.

13 оригинальных треков 13 студийного альбома "Flesh & Blood" были записаны в составе: David Coverdale — вокал, Reb Beach и Joel Hoekstra — гиатры, Michael Devin — бас, Tommy Aldridge — барабаны, и Michele Luppi — клавишные.

Трек-лист:

01. Good To See You Again
02. Gonna Be Alright
03. Shut Up & Kiss Me
04. Hey You (You Make Me Rock)
05. Always & Forever
06. When I Think Of You (Color Me Blue)
07. Trouble Is Your Middle Name
08. Flesh & Blood
09. Well I Never
10. Heart Of Stone
11. Get Up
12. After All
13. Sands Of Time

Бонус-треки на CD+DVD Deluxe Edition в цифровой версии:

14. Can't Do Right For Doing Wrong (бонус-трек — новая студиная песня)

15. If I Can't Have You бонус-трек — новая студиная песня)

16. Gonna Be Alright (X-Tendo Mix) (аудиотрек на DVD)

17. Sands Of Time (Radio Mix) (аудиотрек на DVD)

18. Shut Up And Kiss Me (Video Mix) (аудиотрек на DVD)

Группа собирается в 2019 году в мировой тур, и первые даты уже объявлены. 15 июля коллектив выступит в Санкт-Петербурге, а 17 июля приедет в Москву.



Listen To New WHITESNAKE Song 'Hey You (You Make Me Rock)'










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