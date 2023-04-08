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Лидер WHITESNAKE не знает, когда вернется на сцену



David Coverdale в беседе с Ultimate Classic Rock признался, что не знает, когда WHITESNAKE вновь выйдут на сцену:



«В прошлом году я был так серьезно ослаблен, без сомнения, самой страшной синусовой инфекцией, которая когда-либо была в моей жизни. И как певец, я знаю их как своих гребаных родственников. Это была одна из самых отвратительных болезней, которые, как мне кажется, у меня когда-либо были. В течение семи месяцев я принимал все более сильные антибиотики и ужасающие стероиды Prednisone.



В этом году мне будет 72 года. Но, знаете, моя страсть — это страсть гораздо более молодого человека, особенно с новой творческой командой, которая у меня есть, работающей над проектами моего наследия и в то же время над новыми вещами. Словно птички вылетают из каждой дырочки».



По его словам, перерыв даст ему возможность вылечить разрыв вращательной манжеты и вернуться в форму для участия в прощальном туре WHITESNAKE, который первоначально был объявлен в 2021 году.



«Когда ты объявляешь что-то вроде прощального тура, конечно, хочется, чтобы это были лучшие концерты в жизни. Я хочу, чтобы они были незабываемыми для меня и для публики».







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