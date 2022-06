сегодня



Лидер WHITESNAKE: «Tommy скоро вернётся»



25 июня организаторы фестиваля Rock Imperium в Картахене, Испания, опубликовали сообщение о том, что агент WHITESNAKE сообщил им «печальную новость о том, что у Tommy Aldridge'а серьёзные проблемы со здоровьем», из-за чего группа отказалась от участия в мероприятии. Далее они пожелали ему «скорейшего выздоровления».



Через некоторое время в аккаунте @tadrums, который, судя по всему, контролируется самим музыкантом, заявление Rock Imperium назвали «откровенной неправдой». В тот же день официальный сайт WHITESNAKE опубликовал заявление, в котором извинился за «неотвратимую» отмену испанского концерта и списал всё на «беспрецедентные трудности», не упомянув о здоровье самого музыканта.



Отреагировал на всё это и лично Coverdale:



«А теперь послушайте, что скажу я вам лично! Tommy был немного болен, как и все мы, но ему уже лучше: у него никогда не было того, что было неточно описано как "серьёзные проблемы со здоровьем", и он не может дождаться возвращения, чтобы выступить перед фанатами!



Испанская промоутерская компания выпустила вводящее в заблуждение заявление».



The Spanish promoter released a misleading statement







Now Hear This!!! “Tommy was under the weather, as we all can get, but is getting better: he never had, what was inaccurately described as “severe health problems” and can’t wait to get back out there to perform for the fans! “The Spanish promoter released a misleading statement pic.twitter.com/pUF5PYrT9A This is patently untrue. I don’t know how it ever saw the light of day.













+1 -0



просмотров: 424