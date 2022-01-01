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Whitesnake

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Лидер WHITESNAKE: «Tommy скоро вернётся»



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25 июня организаторы фестиваля Rock Imperium в Картахене, Испания, опубликовали сообщение о том, что агент WHITESNAKE сообщил им «печальную новость о том, что у Tommy Aldridge'а серьёзные проблемы со здоровьем», из-за чего группа отказалась от участия в мероприятии. Далее они пожелали ему «скорейшего выздоровления».

Через некоторое время в аккаунте @tadrums, который, судя по всему, контролируется самим музыкантом, заявление Rock Imperium назвали «откровенной неправдой». В тот же день официальный сайт WHITESNAKE опубликовал заявление, в котором извинился за «неотвратимую» отмену испанского концерта и списал всё на «беспрецедентные трудности», не упомянув о здоровье самого музыканта.

Отреагировал на всё это и лично Coverdale:

«А теперь послушайте, что скажу я вам лично! Tommy был немного болен, как и все мы, но ему уже лучше: у него никогда не было того, что было неточно описано как "серьёзные проблемы со здоровьем", и он не может дождаться возвращения, чтобы выступить перед фанатами!

Испанская промоутерская компания выпустила вводящее в заблуждение заявление».

Now Hear This!!! вЂњTommy was under the weather, as we all can get, but is getting better: he never had, what was inaccurately described as вЂњsevere health problemsвЂќ and canвЂ™t wait to get back out there to perform for the fans! вЂњ
The Spanish promoter released a misleading statement pic.twitter.com/pUF5PYrT9A



This is patently untrue. I donвЂ™t know how it ever saw the light of day.






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