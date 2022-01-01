4 июл 2022



WHITESNAKE отменили европейские гастроли



WHITESNAKE отменили европейские гастроли "по состоянию здоровья":



«С чувством искренней горечи я должен объявить, что в связи с продолжающимися проблемами со здоровьем, предписаниями врачей и нашей заботой о здоровье и безопасности каждого, WHITESNAKE не сможет продолжить свой европейский прощальный тур.



Я приношу свои искренние извинения всем потрясающим поклонникам WHITESNAKE, которые с нетерпением ждали оставшихся концертов этого тура, всем нашим потрясающим, сказочным змеям и персоналу тура, которые так усердно работали, чтобы организовать эти концерты, а также всем промоутерам и другим профессионалам, которые помогли организовать тур... Я ценю и люблю вас всех!!!»





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