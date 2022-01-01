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*Лидер MEGADETH — о фонограмме на концертах 34
*Профессиональное видео полного выступления NIGHTWISH 11
*THOMAS ZWIJSEN исполняет... METALLICA! 9
*MANOWAR опять хотят сорвать выступление. Теперь в Испании 9
*PAUL DI’ANNO: «Не было никакой новой волны британского... 7
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Whitesnake

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4 июл 2022 : 		 WHITESNAKE отменили европейские гастроли

1 июл 2022 : 		 Обновлённое видео WHITESNAKE

29 июн 2022 : 		 Лидер WHITESNAKE: «Tommy скоро вернётся»

28 июн 2022 : 		 WHITESNAKE отменяют новые концерты

27 июн 2022 : 		 Обновлённое видео WHITESNAKE

24 июн 2022 : 		 STEVE VAI присоединился на сцене к WHITESNAKE

23 июн 2022 : 		 Куда пропал REB BEACH?

21 июн 2022 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

17 июн 2022 : 		 Обновленное видео WHITESNAKE

11 июн 2022 : 		 Обновленное видео WHITESNAKE

8 июн 2022 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

6 июн 2022 : 		 DAVID COVERDALE представляет новый релиз WHITESNAKE

5 июн 2022 : 		 Гитарист WHITESNAKE — о прощальном турне: «Это эмоциональный тур для DAVID'a COVERDALE'a»

3 июн 2022 : 		 Обновленное видео WHITESNAKE

31 май 2022 : 		 Вокалист THE DARKNESS дал оценку пения вокалиста WHITESNAKE

30 май 2022 : 		 DAVID COVERDALE — о песне "Is This Love": «Она предназначалась Тине Тёрнер»

20 май 2022 : 		 Лидер WHITESNAKE заявил, что перезаписать "Here I Go Again" было не его идеей

11 май 2022 : 		 WHITESNAKE открыли прощальный тур

10 май 2022 : 		 WHITESNAKE обновили сборник лучшего

6 май 2022 : 		 Гитарист WHITESNAKE: «Dino будет много петь!»

22 мар 2022 : 		 WHITESNAKE думают о новой музыке

8 фев 2022 : 		 Новая басистка WHITESNAKE сказала, что DAVID COVERDALE лично позвонил ей, чтобы пригласить в группу

21 дек 2021 : 		 Новая басистка WHITESNAKE хочет, чтобы в группах было больше женщин

27 ноя 2021 : 		 WHITESNAKE готовят нечто особое

25 ноя 2021 : 		 Теперь в WHITESNAKE есть TANYA

25 ноя 2021 : 		 Бывший басист WHITESNAKE: «Это было чудесное время!»
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|||| 4 июл 2022

WHITESNAKE отменили европейские гастроли



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WHITESNAKE отменили европейские гастроли "по состоянию здоровья":

«С чувством искренней горечи я должен объявить, что в связи с продолжающимися проблемами со здоровьем, предписаниями врачей и нашей заботой о здоровье и безопасности каждого, WHITESNAKE не сможет продолжить свой европейский прощальный тур.

Я приношу свои искренние извинения всем потрясающим поклонникам WHITESNAKE, которые с нетерпением ждали оставшихся концертов этого тура, всем нашим потрясающим, сказочным змеям и персоналу тура, которые так усердно работали, чтобы организовать эти концерты, а также всем промоутерам и другим профессионалам, которые помогли организовать тур... Я ценю и люблю вас всех!!!»




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