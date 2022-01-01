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Гитарист WHITESNAKE — о прощальном турне: «Это эмоциональный тур для DAVID'a COVERDALE'a»



В новом интервью финскому изданию Chaoszine гитарист WHITESNAKE Joel Hoekstra рассказал о недавно стартовавшем прощальном туре группы:



«Это возможность для всех прийти и попрощаться с [лидером WHITESNAKE] David'ом [Coverdale'ом], а для David'а — шанс сказать спасибо за чудесные 50 лет или около того. Так что он был довольно эмоционален на некоторых концертах уже с самого начала. Я думаю, для него это эмоциональный тур. Он просто хочет поблагодарить всех за прекрасную карьеру, и я думаю, что это прекрасно».



Относительно своего вклада в финальный тур WHITESNAKE Joel сказал:



«Я сыграл очень маленькую роль в той истории, которую он прошёл. Для меня важно держать всё в перспективе, но также важно сделать всё, что в моих силах, и понять важность этого. Важно именно это, а не мысли из серии: "О, кого это волнует?" Мне не всё равно. Я хочу, чтобы это был отличный последний этап для него. Я думаю, он прекрасный человек. Он прекрасно ко мне относился с того момента, как я пришёл в группу. Поэтому я бы очень хотел, чтобы у него был отличный последний тур».







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