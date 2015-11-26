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Whitesnake

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Лидер WHITESNAKE: «Я был должен три миллиона до выхода 1987»



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Лидер WHITESNAKE David Coverdale сказал, что за три месяца прошел путь от финансового краха до состояния "богаче чем в DEEP PURPLE" после успеха альбома "1987".

В интервью редактору журнала Rock Candy, он рассказал о событиях, связанных с наиболее запоминающимися фотографиями и, в частности, прокомментировал бэкграунд фото на MTV Music Awards 1987 года:

«Тогда было веселое время, ведь года за три MTV превратились в глобального монстра. Я входил в гостиничный номер, и восемь раз из десяти телевизор показывал MTV. И в девяти случаях из десяти там крутили 'Still Of The Night', 'Is This Love' или 'Here I Go Again'.

Был ли я подготовлен к тому уровню успеха, который имел альбом 1987 года? Профессионально, да. Это было подтверждение действительно тяжелой работы, которая стала основой этого альбома. В более ранних версиях WHITESNAKE ребята не были полностью виноваты в том, что мы часто делали шесть шагов вперед и четыре назад. Были сделаны управленческие решения, которые не шли нам в плюс, и это серьезно разочаровывало. Но как только я взял на себя все управление, то все изменилось... и за три месяца с долга в три миллиона я стал богаче, чем будучи в DEEP PURPLE. все это было очень обнадеживающим».

Coverdale, конечно же, был одним из самых известных лиц в музыке 80-х годов после того, как снялся вместе со своей будущей женой Тони Китаен в этих незабываемых видеороликах WHITESNAKE. Но он признает, что с уровнем славы, который на него обрушился в то время, было трудно справиться.

«Я совсем не был к этому готов. Я был с Тони в Лос-Анджелесе, и мы не могли никуда пойти. Если бы мы остановились на красный свет на закате, нас бы преследовали папарацци, как в "A Hard Day's Night" THE BEATLES. Это был удар. Это была основная причина, почему я переехал из Лос-Анджелеса на озеро Тахо, чтобы жить в деревне с населением в 5 000 человек».

Dave и сегодня является лидером WHITESNAKE, и, хотя он больше не с Китаен после развода 1991 года, вновь женился. И 67-летний юноша с радостью скажет, что времена, когда он был половиной самой востребованной в Голливуде пары шоу-бизнеса, уже давно позади.

«Я все еще "Мистер субботний вечер" на гастролях(смеется), но дома, я всего лишь муж и отец».



WHITESNAKE's DAVID COVERDALE: I Was Three Million In Debt Before '1987' Album




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