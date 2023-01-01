24 сен 2023



ADRIAN VANDENBERG об увольнении VIVIAN'a CAMPBELL'a из WHITESNAKE: «Я не имею к этому никакого отношения»



В новом интервью Real Music With Gary Stuckey бывший гитарист WHITESNAKE Adrian Vandenberg рассказал об увольнении гитариста Vivian'a Campbell'a, который был в составе WHITESNAKE в 1987–1988 годах. На вопрос, правда ли, что Campbell был уволен из группы, потому что Vandenberg не хотел, чтобы в WHITESNAKE было два гитариста, Adrian ответил:



«Нет. Я не знаю, откуда взялся этот миф, потому что я всегда знал, что WHITESNAKE — это группа с двумя гитарами. Я думаю, это исходит от Вивиана. Вивиан был не очень счастлив в WHITESNAKE. Так что это во многом повлияло на то, что David [Coverdale, лидер WHITESNAKE] перестал работать с Vivian'ом. Но главная причина заключалась в том, что жена Vivian'a была проблемой для всех — для звукорежиссёра, для осветителя, для менеджмента. Стало очень сложно с ним работать. И, видимо, Vivivan'y не нравилось, что David не хотел использовать песни, которые предлагал Vivian, David считал их неподходящими для WHITESNAKE. Так что в итоге ничего не вышло. И в то время я слышал от разных поклонников, что Vivian считал, что я имею какое-то отношение к тому, что David не хочет продолжать работать с Vivian'ом . Я не имею к этому никакого отношения. Я услышал от тур-менеджера, что они отправили Vivan'a домой. Я не знал. Я думал, что прекрасно лажу с Vivian'y. Я не догадывался об этом».



На вопрос, была ли у него возможность поговорить с Vivian'ом после этого и всё уладить, Adrian ответил:



«К сожалению, нет. Я надеюсь, что когда-нибудь мне удастся это сделать, потому что, конечно, прошло много времени. Но всё же меня немного беспокоит, что он думает, будто я имею к этому какое-то отношение, потому что, судя по всему, он высказал это в паре интервью. Но время лечит все раны. У него сейчас отличное место в DEF LEPPARD, так что я не думаю, что он жалуется, разъезжая на своих "Феррари"».







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