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Лидер WHITESNAKE : «Из-за "ковидиотов" я не могу уйти на пенсию должным образом!»



Лидер WHITESNAKE David Coverdale недавно поговорил с 95.5 KLOS о «коронакризисе»:



«Я надеялся, что смогу провести свой прощальный тур, мой тур-благодарность, назовём его так, в 69 лет. Разве можно представить возраст выхода на пенсию для вокалиста WHITESNAKE лучше, чем 69 лет? Я уже занимаюсь дизайном футболок.



До тех пор, пока у нас есть "ковидиоты", отказывающиеся носить маску по политическим причинам или из-за свободы самовыражения, мы никогда не выберемся из этой ситуации.



Единственный раз, когда я видел настоящую общность в этой стране, которая усыновила меня, эти прекрасные Соединенные Штаты Америки, был после трагедии 11 сентября, когда все были так добры друг к другу и поддерживали друг друга, все реально ощущали чувство общности. И по какой бы то ни было причине, политической [или] любой другой, чувство общности разрывается на части, и мы должны собрать эту головоломку обратно. Иначе мы потерпим неудачу как вид. Это очень злой вирус, который наматывает круги.



Очень печально, что диалог был скомпрометирован десятилетиями неподобающих политических методов и создал такой раскол. Это так несправедливо. Дело не в политике, дело в здоровье. И как только мы возродим сообщество в этой удивительной стране и станем маяком демократии, который должен светить на весь остальной мир, тогда мы сможем начать работать над мировым сообществом, глобальной солидарностью. Это поражает не только американцев, это затрагивает всех — даже коренные племена в Амазонии. Дело не в политике, дело в здоровье, дорогие мои.



Мы должны не забывать и о чувстве юмора. Богом клянусь, по обе стороны от океана сумасшедшие, призывающие к порядку. И я не думаю, что у них получится всё сделать так, как нужно, по моим наблюдениям так никогда не выходит.



Сделать эту невероятную пандемию политической проблемой — самая нелепая вещь, которую я могу себе представить. Мы никогда из неё не выберемся. Я никогда не смогу совершить прощальный тур, мать твою [смеётся]



Давай, надень грёбаную маску, чтобы мы могли снова выходить и собираться вместе!»













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