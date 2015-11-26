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Whitesnake

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20 июл 2020 : 		 Лидер WHITESNAKE: «Из-за "ковидиотов" я не могу уйти на пенсию должным образом!»

19 июл 2020 : 		 DAVID COVERDALE о последнем релизе WHITESNAKE

7 июл 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста WHITESNAKE

20 июн 2020 : 		 Ремастированное видео от WHITESNAKE

18 июн 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста WHITESNAKE

18 июн 2020 : 		 Лидер WHITESNAKE — о новой трилогии

14 июн 2020 : 		 Ремастированное видео от WHITESNAKE

8 июн 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста WHITESNAKE

31 май 2020 : 		 Лидер WHITESNAKE сожалеет, что не все воспринимают COVID-19 серьёзно

29 май 2020 : 		 Лидер WHITESNAKE: «В большинстве современных групп просто нет гитарных героев»

26 май 2020 : 		 WHITESNAKE опубликовали видео на новую версию песни из альбома 1997 года

10 май 2020 : 		 WHITESNAKE опубликовали видео на новую версию песни из альбома 1987 года

8 май 2020 : 		 Новая версия песни WHITESNAKE

6 май 2020 : 		 Видео с текстом от WHITESNAKE

3 май 2020 : 		 Фронтмен WHITESNAKE о жизни после пандемии

28 апр 2020 : 		 Лидер WHITESNAKE прояснил свои слова насчёт «ухода на пенсию»

23 апр 2020 : 		 Видео с текстом от WHITESNAKE

22 апр 2020 : 		 Лидер WHITESNAKE: «Передайте советнику Трампа, что COVID-19 — это не 19-я версия»

20 апр 2020 : 		 Лидер WHITESNAKE заявил, что 2021 год может стать «подходящим» временем для его выхода на пенсию

19 апр 2020 : 		 Нереализованный трек WHITESNAKE выйдет в новой компиляции

17 апр 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста WHITESNAKE

9 апр 2020 : 		 STEVE VAI об альбоме WHITESNAKE

4 апр 2020 : 		 WHITESNAKE опубликовали ранее не издававшееся видео

24 мар 2020 : 		 Уроки от гитариста WHITESNAKE

23 мар 2020 : 		 WHITESNAKE отменяют все концерты из-за операции у лидера

16 мар 2020 : 		 Переиздание альбома WHITESNAKE выйдет на виниле весной
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Лидер WHITESNAKE: «Из-за "ковидиотов" я не могу уйти на пенсию должным образом!»



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Лидер WHITESNAKE David Coverdale недавно поговорил с 95.5 KLOS о «коронакризисе»:

«Я надеялся, что смогу провести свой прощальный тур, мой тур-благодарность, назовём его так, в 69 лет. Разве можно представить возраст выхода на пенсию для вокалиста WHITESNAKE лучше, чем 69 лет? Я уже занимаюсь дизайном футболок.

До тех пор, пока у нас есть "ковидиоты", отказывающиеся носить маску по политическим причинам или из-за свободы самовыражения, мы никогда не выберемся из этой ситуации.

Единственный раз, когда я видел настоящую общность в этой стране, которая усыновила меня, эти прекрасные Соединенные Штаты Америки, был после трагедии 11 сентября, когда все были так добры друг к другу и поддерживали друг друга, все реально ощущали чувство общности. И по какой бы то ни было причине, политической [или] любой другой, чувство общности разрывается на части, и мы должны собрать эту головоломку обратно. Иначе мы потерпим неудачу как вид. Это очень злой вирус, который наматывает круги.

Очень печально, что диалог был скомпрометирован десятилетиями неподобающих политических методов и создал такой раскол. Это так несправедливо. Дело не в политике, дело в здоровье. И как только мы возродим сообщество в этой удивительной стране и станем маяком демократии, который должен светить на весь остальной мир, тогда мы сможем начать работать над мировым сообществом, глобальной солидарностью. Это поражает не только американцев, это затрагивает всех — даже коренные племена в Амазонии. Дело не в политике, дело в здоровье, дорогие мои.

Мы должны не забывать и о чувстве юмора. Богом клянусь, по обе стороны от океана сумасшедшие, призывающие к порядку. И я не думаю, что у них получится всё сделать так, как нужно, по моим наблюдениям так никогда не выходит.

Сделать эту невероятную пандемию политической проблемой — самая нелепая вещь, которую я могу себе представить. Мы никогда из неё не выберемся. Я никогда не смогу совершить прощальный тур, мать твою [смеётся]

Давай, надень грёбаную маску, чтобы мы могли снова выходить и собираться вместе!»

WHITESNAKE





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Dr_Sexy


20 июл 2020, 16:23		>Единственный раз, когда я видел настоящую общность в этой стране, которая усыновила меня, эти прекрасные Соединенные Штаты Америки, был после трагедии 11 сентября, когда все были так добры друг к другу и поддерживали друг друга, все реально ощущали чувство общности.

Значит спецслужбам надо чаще такие акции в стране устраивать

whiplash123


20 июл 2020, 19:07		Dr_Sexy
Российским?Так руки коротки-один раз получилось,теперь до самого развала своей смехдержавы расхлебывать будете,спонсоры терроризма.


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