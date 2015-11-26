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Whitesnake

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15 дек 2017 : 		 Концертный трек WHITESNAKE

13 дек 2017 : 		 Трейлер концертного релиза WHITESNAKE

10 дек 2017 : 		 Трейлер концертного релиза WHITESNAKE

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20 окт 2017 : 		 Фотокнига WHITESNAKE выйдет в 2017

13 окт 2017 : 		 Рассказ о делюкс-версии WHITESNAKE

2 окт 2017 : 		 Новый альбом WHITESNAKE выйдет весной
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Фрагмент переиздания WHITESNAKE



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Двадцать второго марта состоится выход переиздания первого в истории WHITESNAKE платинового альбома "Slide It In", которое будет доступно в различных вариантах. Самым грандиозным по количеству материала будет "Slide It In: The Ultimate Special Edition", которое будет выпущена на шести аудиодисках и одном DVD и включать в себя ремастированные версии британской и американской версии альбомов, а также массу ранее нереализованного материала (как аудио, так и видео), плюс 60-страничную книгу с редкими фотографиями и памятными элементами тех времен.

Помимо этого издания, альбом будет выпущен также в виде двойника с ремастированными американской и британской версиями альбомов, а также рядом бонус-треков. Виниловая версия будет содержать ремастированные американскую и британскую версии альбома, обычный CD только ремастированный американский вариант альбома. Кроме того, все это будет доступно в цифровом варианта.

Трек-лист самой полной версии:

Disc One: U.S. Mix (1985) 35thAnniversary Remaster

“Gambler”
“Slide It In”
“Slow An’ Easy”
“Love Ain’t No Stranger”
“Give Me More Time”
“Standing In The Shadow”
“Hungry For Love”
“All Or Nothing”
“Spit It Out”
“Guilty Of Love”


Disc Two: U.K. Mix (1984) 35thAnniversary Remaster

“Gambler”
“Slide It In”
“Slow An’ Easy”
“Love Ain’t No Stranger”
“Give Me More Time”
“Standing In The Shadow”
“Hungry For Love”
“All Or Nothing”
“Spit It Out”
“Guilty Of Love”
Bonus Tracks

“Need Your Love So Bad” – Single B-Side
“Gambler” – 7” Eddie Kramer Mix (1983)
“Guilty Of Love” – 7” Eddie Kramer Mix (1983)


Disc Three: 35th Anniversary Remixes (2019)

“Slide It In” *
“Slow An’ Easy” *
“Love Ain’t No Stranger” *
“Give Me More Time” *
“Guilty Of Love” *
“All Or Nothing” *
“Spit It Out” *
“Standing In The Shadow” *
“Hungry For Love” *
“Gambler” *
“Need Your Love So Bad” *


Disc Four: Monitor Mixes & Intros (September 1983)

Intro to “Gambler” from David Coverdale
“Gambler” *
“Standing in the Shadow” *
Intro to “Slide It In” from David Coverdale
“Slide It In” *
“Give Me More Time” *
Intro to “Love Ain’t No Stranger” from David Coverdale
“Love Ain’t No Stranger” *
“Hungry For Love” *
Intro to “Guilty Of Love” from David Coverdale
“Guilty Of Love” *
“Spit It Out” *
Intro to “Slow An’ Easy” from David Coverdale
“Slow An’ Easy” *
“All Or Nothing” *
David Coverdale discusses the U.S. vs U.K. versions ofSlide It In
Jon Lord’s Last Whitesnake Show (Sweden, April 16, 1984)

“Gambler”
“Guilty Of Love”
“Love Ain’t No Stranger”
“Reading An’ Willing (Sweet Satisfaction)”


Disc Five: Live in Glasgow, Scotland (March 1, 1984)

“Gambler” *
“Guilty Of Love” *
“Reading An’ Willing (Sweet Satisfaction)” *
“Love Ain’t No Stranger” *
“Here I Go Again” *
“Slow An’ Easy” *
“Cryin’ In The Rain” *
Keyboard Solo
“Ain’t No Love In The Heart Of The City” *
“Fool For Your Loving” *
“Need Your Love So Bad / Thank You Blues” *
“Slide It In” *
“Don’t Break My Heart Again” *


Disc Six: Early Ruff Mixes, Original Demos and Obscurities

Early Ruff Mixes with Unfinished Lyrics

“All Or Nothing”
“Hungry For Love”
“Spit It Out”
“Give Me More Time”
“Slow An’ Easy”
“Love Ain’t No Stranger”
“Need Your Love So Bad” – Instrumental
“All Or Nothing” – acapella excerpts remix
“Slow An’ Easy” – organ and drum excerpts remix
Wheezy Interludes – various alcoholic studio antics, David and Mel “fighting a cold”


Original Demos

“Slow An’ Easy”
“Slide It In”
“Standing In The Shadow”
“All Or Nothing”
“Spit It Out”
“Guilty Of Love”
“Love Ain’t No Stranger”
Intro to “Need Your Love So Bad” from David Coverdale
“Need Your Love So Bad”


Unfinished Symphonies: Demo Ideas that Were Never Finished

“Body Heat”
“The Gypsy In You”
“Lounge Lizards”
“Great Riff In The Morning”
“The River Song”
“Can’t Make A Deal With The Devil”
“Prayer For The Dying”
“Spend The Night With Me”
“So Much To Live For”
“Riff Raff Blues”
“Thanks You Blues”


DVD: Music Videos & Live Clips

“Guilty Of Love” – Music Video
“Slow An’ Easy” – Music Video
“Love Ain’t No Stranger” – Music Video
“Give Me More Time” – Top Of The Pops
“Standing In The Shadow” – New Promo Video
“Love Ain’t No Stranger” – Live… In The Still of the Night
“Slide It In” – Live at Donington (1990)


Extra Features

Jon Lord’s Last Whitesnake Show (1984)

“Gambler”
“Guilty of Love”
“Love Ain’t No Stranger”
“Reading An’ Willing (Sweet Satisfaction)”
Whitesnake Chronicles: David Coverdale discusses the 35th anniversary of Slide It In


* previously unreleased

Концертная композиция "Ready An' Willing (Sweet Satisfaction)" доступна для прослушивания ниже.



WHITESNAKE: Listen To Previously Unreleased Live Recording Of 'Ready An' Willing' From 'Slide It In' 35th-Anniversary Edition






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