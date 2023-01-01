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Whitesnake

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Новое видео WHITESNAKE



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13 октября состоялся релиз обновленной версии альбома WHITESNAKE "The Purple Album", которая прошла пересведение и ремастеринг, а также снабжена ранее нереализованным материалом, включая демо, благодаря которому Coverdale попал в DEEP PURPLE.

CD One: 2023 Remix

01. Burn
02. Lay Down, Stay Down
03. Love Child
04. Holy Man
05. The Gypsy
06. Lady Double Dealer
07. Might Just Take Your Life
08. Mistreated
09. Stormbringer
10. Sail Away (Interpolating "Elegy For Jon")
11. You Keep On Moving – featuring the Hook City Strings
12. Lady Luck
13. Coming Home
14. You Fool No One (Interpolating "Itchy Fingers") Dedicated in loving memory to Jeff Beck
15. Soldier Of Fortune

CD Two

The Purple Tour Five Live

01. Burn
02. The Gypsy
03. Mistreated
04. You Fool No One
05. Soldier Of Fortune

Alternative Mixes

06. Holy Man (Unzipped) *
07. Stormbringer (Punch In The Nuts Mix) *
08. Love Child (Alternate Mix) *
09. Soldier Of Fortune – featuring Joel Hoekstra & The Hook City Strings *
10. Soldier Of Fortune – featuring The Hook City Strings *
11. Soldier Of Fortune (Instrumental) – featuring The Hook City Strings *

The 1972 DC Purple Audition Tape Featuring The Fabulosa Brothers

12. Everybody's Talkin' *
13. Get Ready *
14. Lonely Town, Lonely Street *
15. Dancing In The Street *
16. 1974 DC Demo Ideas For The Stormbringer Album *

Blu-ray

Purple Music Videos

01. Lady Double Dealer
02. Stormbringer
03. Sail Away
04. Soldier Of Fortune
05. The Gypsy
06. Soldier Of Fortune – featuring Joel Hoekstra & The Hook City Strings*
07. Soldier Of Fortune – featuring The Hook City Strings*

Purplesnake Videos

08. Lay Down, Stay Down*
09. Holy Man*
10. You Keep On Moving*
11. You Fool No One*

Live Clips

12. Burn – Live "Atlantis" Video
13. Burn/Stormbringer – Live In The Still Of The Night
14. Soldier Of Fortune – Starkers In Tokyo

The Purple Tour Five Live

15. Burn
16. The Gypsy
17. Mistreated
18. You Fool No One
19. Soldier Of Fortune
20. The Purple Album: Behind The Scenes*
21. The Purple Album: Song-By-Song*

* Previously unreleased

WHITESNAKE Release




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