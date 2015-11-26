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*DARKSIDE TOP 2018 : Итоги года 91
*Гитарист RAMMSTEIN: «Рок мёртв» 52
*Видео с текстом от AVANTASIA 38
*Басист ANTHRAX: «Никуда мы не уйдём!» 36
*Новое видео проекта LINDEMANN 28
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Whitesnake

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25 дек 2018 : 		 Новое видео WHITESNAKE

1 дек 2018 : 		 Лидер WHITESNAKE: «Я был должен три миллиона до выхода 1987»

13 ноя 2018 : 		 Новый альбом WHITESNAKE выйдет весной

12 окт 2018 : 		 Рассказ об издании нового релиза WHITESNAKE

6 авг 2018 : 		 Новый релиз WHITESNAKE выйдет осенью

27 июн 2018 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

16 июн 2018 : 		 WHITESNAKE открыли тур

11 июн 2018 : 		 Басист WHITESNAKE выпустил ЕР

1 май 2018 : 		 Выход нового альбома WHITESNAKE отложен

10 апр 2018 : 		 WHITESNAKE выпустят сингл летом

20 мар 2018 : 		 Лидер WHITESNAKE: «"Flesh & Blood" будет нашим лучшим альбомом»

28 янв 2018 : 		 Новое видео WHITESNAKE

12 янв 2018 : 		 Фрагмент нового релиза WHITESNAKE

11 янв 2018 : 		 Рассказ об издании нового релиза WHITESNAKE

27 дек 2017 : 		 Концертное видео WHITESNAKE

15 дек 2017 : 		 Концертный трек WHITESNAKE

13 дек 2017 : 		 Трейлер концертного релиза WHITESNAKE

10 дек 2017 : 		 Трейлер концертного релиза WHITESNAKE

8 дек 2017 : 		 Концертный релиз WHITESNAKE выйдет зимой

5 дек 2017 : 		 Новый альбом WHITESNAKE выйдет в начале следующего года

23 окт 2017 : 		 DAVID COVERDALE демонстрирует содержимое делюкс-издания WHITESNAKE 1987

20 окт 2017 : 		 Фотокнига WHITESNAKE выйдет в 2017

13 окт 2017 : 		 Рассказ о делюкс-версии WHITESNAKE

2 окт 2017 : 		 Новый альбом WHITESNAKE выйдет весной

28 сен 2017 : 		 Новое видео WHITESNAKE

14 сен 2017 : 		 Ранняя версия одного из хитов WHITESNAKE
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Новое видео WHITESNAKE



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Группа WHITESNAKE представила новое статическое видео на композицию "Comin' Home", которая была включена в альбом 2015 года "The Purple Album", включающий переработанные версии классических тем DEEP PURPLE составов MKIII и MKIV.




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