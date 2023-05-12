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Whitesnake

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Лидер WHITESNAKE — о будущем группы



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DAVID COVERDALE поделился информацией о будущем WHITESNAKE:

«Сейчас я лечу повреждение вращательной манжеты. Так что в этом году я по сути дал своей фантастической группе отпуск на год, потому что не знал, что будет дальше. Я не мог взять на себя какие-либо конкретные обязательства. Сейчас на организацию тура уходит шесть месяцев. Так что мне нужно записываться. У нас есть проекты на ближайшие три-пять лет. Я надеюсь привлечь группу, когда они будут свободны. Мне поступает много предложений по поводу концертной программы в Лас-Вегасе. Я бы с удовольствием поехал в Японию и Южную Америку. Правда, всё будет зависеть от здоровья и доступности участников».

DAVID COVERDALE On WHITESNAKEвЂ™s Future вЂ“ вЂњItвЂ™s Gonna Depend On Health And PeopleвЂ™s AvailabilityвЂќ




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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12 май 2023
gravitgroove
Выглядит он, как 70-летняя женщина, но чисто из европейского обеспеченного семейства, не то, что Доккен.
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просмотров: 696

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