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Лидер WHITESNAKE — о будущем группы



DAVID COVERDALE поделился информацией о будущем WHITESNAKE:



«Сейчас я лечу повреждение вращательной манжеты. Так что в этом году я по сути дал своей фантастической группе отпуск на год, потому что не знал, что будет дальше. Я не мог взять на себя какие-либо конкретные обязательства. Сейчас на организацию тура уходит шесть месяцев. Так что мне нужно записываться. У нас есть проекты на ближайшие три-пять лет. Я надеюсь привлечь группу, когда они будут свободны. Мне поступает много предложений по поводу концертной программы в Лас-Вегасе. Я бы с удовольствием поехал в Японию и Южную Америку. Правда, всё будет зависеть от здоровья и доступности участников».







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