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Whitesnake

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Лидер WHITESNAKE — о новой трилогии



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Лидер WHITESNAKE David Coverdale в интервью "The Slacker Morning Show" рассказал о новой трилогии "Red, White And Blues", в которую вошли три сборника, созданных по следующим критериям: "Love Songs" (красный), "The Rock Album" (белый) и "The Blues Album" (синий).

«На днях уже выходит "The Rock Album", в октябре будет выпущен "Love Songs", микс которого я получил буквально только что, и он такой милый и сексуальный, прямо как горячая ванна с пеной. Ну и зимой, в январе-феврале, будет выпущен третий сборник — "The Blues Album" — в него войдут такие эпики, как "Crying In The Rain" и "Slow An' Easy". И я надеюсь, что таким образом многие поклонники услышат те песни, которые они не слышали до этого, которые, как по мне, ни в чём не уступают хитам, потому что в этих подборках они идут рука об руку.

Это интересный проект. Я тесно сотрудничаю с Chris'ом Collier'ом, Michael'ом McIntyre'ом и всей командой в студии, мы серьёзно работаем над тем, чтобы выжить максимум благодаря новым технологиям, и у меня есть чёткое ощущение, что мы смогли улучшить и дать им всё — я выражаю это такими словами как "добавить свежих красок". Это всё тот же дом — WHITESNAKE — но раскрашен в обновлённые свежие и яркие цвета».

"The Rock Album" выйдет 19 июня в цифровом виде, на CD, а также в виде 2-х пластинок, напечатанных на 180-граммовом белом виниле.

Трек-лист:

CD / стриминг:

“Still Of The Night”
“Best Years”
“Tell Me How”
“Love Ain’t No Stranger”
“All Or Nothing”
“Give Me All Your Love”
“Can You Hear The Wind Blow”
“Restless Heart”
“Anything You Want”
“Here I Go Again”
“Judgement Day”
“She Give Me”
“Crying”
“Can’t Stop Now”
“Always The Same” *
“Forevermore”

Виниловая версия:

Side A
“Still Of The Night”
“Best Years”
“Tell Me How”
“Love Ain’t No Stranger”

Side B
“All Or Nothing”
“Give Me All Your Love”
“Can You Hear The Wind Blow”
“Restless Heart”

Side C
“Anything You Want”
“Here I Go Again”
“Judgement Day”
“She Give Me”

Side D
“Crying”
“Can’t Stop Now”
“Always The Same” *
“Forevermore”

* ранее не выпускалась

DAVID COVERDALE On WHITESNAKE








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