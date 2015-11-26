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Whitesnake

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Новый вокалист в WHITESNAKE



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WHITESNAKE объявили о том, что состав группы пополнился хорватским вокалистом и мультиинструменталистом Dino Jelusick'ом, известным по работе с TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA, DIRTY SHIRLEY (with George Lynch), ANIMAL DRIVE и другими группами. Помимо вокальных данных, он также может играть на клавишах, басу, гитаре и ударных. Он закончил музыкальную академию и работал в театре.

David Coverdale: «Я очень рад приветствовать невероятно одаренного Dino Jelusick в составе WHITESNAKE. Мы обратили на него внимание после выступления в Загребе два года назад. Он вам точно понравится!»

Dino: «Для меня большая честь стать участником одной из моих любимых групп всех времен. Получить звонок от David'a Coverdale'a — это то, о чем каждый певец и музыкант моего поколения может только мечтать; это все еще кажется совершенно нереальным. Я не могу дождаться момента, когда начну выходить на сцену с WHITESNAKE и, как сказал мне сам великий DC, отдам частичку своей личности звучанию этой культовой группы».

WHITESNAKE Welcomes TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA Singer DINO JELUSICK








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КомментарииСкрыть/показать 3 )

gambling


28 июл 2021, 08:40		Чего? Нахрена?

Гепард


28 июл 2021, 08:55		Ну в Gamma Ray большую часть партий сейчас поет новичок, а Хансен лишь иногда вклинивается. Может, тут будет так же

gambling


28 июл 2021, 09:21		Ну в Gamma Ray Хансен еще и гитарист, там то понятно. А что будет делать Ковердейл на сцене когда его партии будет петь другой вокалист?


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