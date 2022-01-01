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WHITESNAKE думают о новой музыке



Басистка WHITESNAKE Tanya O'Callaghan сказала, что группа «может продолжить» сочинять материал и после того, как закончится прощальное турне. На вопрос о том, будет ли она работать в студии с WHITESNAKE, она ответила:



«Надеюсь, что да. Такие обсуждения уже были. Это один из вариантов. Мы, возможно, продолжим записываться, даже несмотря на то, что David завершит все гастроли. Я вообще думаю, что он вряд ли прекратит сочинять, он настоящая машина по производству песен и, конечно же, просто замечательный автор. Так что есть надежда, что будет масса новых альбомов в ближайшие годы. И для меня будет честью принять участие в их записи».







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