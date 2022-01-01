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*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 13
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
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Whitesnake

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Басистка WHITESNAKE — о причинах отмены тура



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Басистка WHITESNAKE Tanya O'Callaghan рассказала в интервью Ampeg "SVT Time Live" о решении группы отказаться от ранее объявленного североамериканского тура с SCORPIONS из-за продолжающегося лечения вокалиста David'a Coverdale'a от хронической инфекции верхних дыхательных путей. SCORPIONS продолжили тур, который начался 21 августа в Торонто, Онтарио, Канада, и закончится 21 октября в Лас-Вегасе, Невада.

Tanya сказала:

«David'y нужно немного отдохнуть от гастролей, чтобы подлечиться. Я смотрю на всё это с положительной стороны. У нас был дико успешный европейский тур, и мы были в нём сильнее и дольше, чем любая группа, которую я знаю, вышедшая на сцену после COVID. Потому что многие команды окунались в гастроли и проводили их в течение месяца или шести недель. Включая репетиции, мы были в туре четыре месяца. И у нас был очень насыщенный тур до самого конца. Мы начали играть во время жары, которая случилась в Европе. Так что ближе к концу у нас была пара концертов, которые оказались просто зверскими. Мы выступали на фестивалях при температуре свыше 40 градусов. Я помню, как мы играли на арене в Германии без кондиционеров, — это было ближе к концу. И это начинает действовать на всех. И люди столкнулись и с одним, и с другим, независимо от того, был ли это COVID или нет, и никто ещё не знал, как с этим справляться. Все начали болеть, перегреваться, и т. п. А у David'a было хроническое заболевание, похожее на синусит и инфекцию верхних дыхательных путей, которое никак не проходило. И он продержался какое-то время. А потом это стало чем-то из ряда вон выходящим. И врачи сказали: "Ты же певец. Так что всё, что здесь [в горле или выше], очень важно для певца и может навсегда положить конец твоим гастролям или записям альбомов". Поэтому мы прервали последний недельный или около того европейский тур, что было очень печально, потому что до этого момента всё было замечательно. Но мы решили: "Хорошо. Это имеет смысл", с намерением вернуться в США и отдохнуть, но просто не хватило времени. И он был готов попробовать и поехать, но все врачи как один говорили: "Ты сошёл с ума. Тебе нужно дать своему телу полностью восстановиться".

Это душераздирающе для David'a и для группы. Потому что прошло всего пять или шесть дней, и нам пришлось сделать печальное объявление... Для музыкантов группы это означает, что следующие несколько месяцев пройдут впустую, и мы также волновались за него. Но он был на подъёме и пошёл на поправку, так что он не хочет оказывать никакого давления. Тур по США был отменён или отложен, а SCORPIONS продолжили. Так что посмотрим в следующем году. Ему нужно несколько месяцев. Он уже пытался вернуться к сочинительству и всему прочему, и это здорово. Нет смысла определять точные сроки, потому что всё зависит от его организма. Сейчас он в отличном настроении, и ему определённо намного лучше. Это сильно на меня повлияло, а я суперздорова и в хорошей физической форме, и вообще я как ребёнок в группе, хотя [клавишник, гитарист и бэк-вокалист] Dino [Jelusick] моложе. И я не могла представить, что буду заниматься этим столько лет. Он не из тех певцов, которые халтурят, он каждый вечер выкладывается по полной. Он не хочет, чтобы его группа выступала халтурно. Он любит гастроли и любит быть в группе, и мне это нравится в нём больше всего. Как будто ему всё ещё 18. Он говорит: "Я люблю быть участником группы". Ему нравится это товарищество. Так что посмотрим. У нас было очень успешное европейское турне, и мы посмотрим, что принесёт будущее. Он уже говорит о возможном альбоме. Так что посмотрим».




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