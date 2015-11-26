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Новая басистка WHITESNAKE сказала, что DAVID COVERDALE лично позвонил ей, чтобы пригласить в группу



Tanya O'Callaghan заявила, что David Coverdale связался с ней напрямую, чтобы спросить, не хочет ли она присоединиться к WHITESNAKE в качестве нового басиста группы.



В ноябре Tanya стала новым участником коллектива, заменив давнего басиста Michael'a Devin'a, об уходе которого стало известно несколькими днями ранее.



В новом интервью Марку Дину из Antihero Tanya ответила на вопрос, до конца ли она осознала, частью какой группы ей предстоит стать:



«Наверное, нет, если честно. Но это также забавно, потому что в каком-то смысле это уже кажется нормальным, просто потому что это гостеприимные ребята. И я ранее знала некоторых из них. Мы гастролировали вместе. Так что есть ощущение, что это просто гигантская приветственная вечеринка, и это было замечательно. Сейчас, только сейчас, через сколько? — через восемь недель или около того, после начала работы. Я начинаю получать музыку и говорю: "О, пришлите мне песни. Что мы будем делать, чтобы я могла всё выучить?" Потому что мне нужно изучать этот материал, я не росла на нём. Я особо не слушала эту музыку. Но очевидно, что существует бесконечное количество эпических хитов, поэтому хочется исполнить их все. Так что сейчас, в ближайшие несколько недель, я должна привести в порядок всё своё оборудование, всё, что мне нужно, все мои установки для разных континентов, и подготовить все свои гитары. И да, это будет мощно, а песни просто невероятные. Чем больше я слушаю материал... Это одна из тех "самых" групп».



Tanya также рассказала, как её наняли:



«David знал обо мне, мы играли на одних и тех же фестивалях. И он позвонил мне напрямую... Это был прямой звонок, он задал мне прямой вопрос. Но это процесс многолетней работы и присутствия на сцене. Нет никакой волшебной формулы.

Многие спрашивают: "Как ты получила это место?" Это просто невероятное развитие событий: я годами работала над собой, гастролируя, и люди видят, как ты играешь, и у тебя должна быть харизма. И моё резюме говорит само за себя. А потом — я не знаю, может, что-то случилось во Вселенной, и WHITESNAKE случайно понадобился басист. И для меня большая честь, что David сразу же позвонил мне. Я думаю, он подумал об этом после того, как увидел, как я играю. Это большая честь. И это потрясающая группа. И все участники группы потрясающие музыканты».







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