WHITESNAKE объявили даты прощального тура



WHITESNAKE опубликовали даты прощального тура, специальным гостем в котором будет группа EUROPE:



May 27 - Arena, Oberhausen, Germany



May 29 - KB Hall, Copenhagen, Denmark



May 31 - Partille Arena, Gothenburg, Sweden



Jun. 02 - Tjuvholmen Arena, Hamar, Norway



Jun. 04 - Hovet, Stockholm, Sweden



Jun. 06 - Ice Hall, Helsinki, Finland



Jun. 08 - Saku Arena, Tallin, Estonia



Jun. 10 - Aren, Kaunas, Lithuania



Jun. 12 - Tauron Arena, Krakow, Poland



Jun. 14 - O2 Universum, Prague, Czech Republic



Jun. 19 - Zenith, Munich, Germany



Jun. 21 - Samsung Hall, Zurich, Switzerland



Jun. 28 - Lorenzini, Milan, Italy



Previously announced U.K. and Ireland dates:



May 10 - 3Arena, Dublin



May 12 - SEC (SSE Hydro Arena), Glasgow



May 14 - Utilita Arena, Newcastle



May 16 - The O2 Arena, London



May 18 - AO Arena, Manchester



May 20 - Motorpoint Arena Nottingham



May 22 - Utilita Arena Birmingham



May 25 - Motorpoint Arena Cardiff







