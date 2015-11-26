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Whitesnake

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8 сен 2021 : 		 WHITESNAKE объявили даты прощального тура

23 авг 2021 : 		 Новое видео WHITESNAKE

29 июл 2021 : 		 Переиздание WHITESNAKE выйдет осенью

28 июл 2021 : 		 Новый вокалист в WHITESNAKE

16 июн 2021 : 		 DAVID COVERDALE надеется начать прощальный тур WHITESNAKE в 2022 году

21 май 2021 : 		 Песня WHITESNAKE стала первой

18 апр 2021 : 		 WHITESNAKE готовят рождественские шоу

22 фев 2021 : 		 Лидер WHITESNAKE при помощи Твиттера старается поддержать людей в это непростое время

19 фев 2021 : 		 Новое видео WHITESNAKE

16 фев 2021 : 		 Вскрытие от лидера WHITESNAKE

8 фев 2021 : 		 DAVID COVERDALE: «Пусть вакцину получат люди, которым она действительно нужна»

7 фев 2021 : 		 Новое видео WHITESNAKE

23 янв 2021 : 		 Новое видео WHITESNAKE

8 янв 2021 : 		 Новый сборник WHITESNAKE выйдет зимой

3 дек 2020 : 		 Новое видео WHITESNAKE

27 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE представляет новое издание WHITESNAKE

24 ноя 2020 : 		 Лидер WHITESNAKE об отсутствии юмора в песнях группы

17 ноя 2020 : 		 Лидер WHITESNAKE: «Планирую начать прощаться в 2022 году»

9 ноя 2020 : 		 Новое видео WHITESNAKE

30 окт 2020 : 		 Ремикс от WHITESNAKE

18 окт 2020 : 		 Новое видео WHITESNAKE

6 окт 2020 : 		 Новое видео WHITESNAKE

18 сен 2020 : 		 Новый сборник WHITESNAKE выйдет осенью

20 июл 2020 : 		 Лидер WHITESNAKE: «Из-за "ковидиотов" я не могу уйти на пенсию должным образом!»

19 июл 2020 : 		 DAVID COVERDALE о последнем релизе WHITESNAKE

7 июл 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста WHITESNAKE
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WHITESNAKE объявили даты прощального тура



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WHITESNAKE опубликовали даты прощального тура, специальным гостем в котором будет группа EUROPE:

May 27 - Arena, Oberhausen, Germany

May 29 - KB Hall, Copenhagen, Denmark

May 31 - Partille Arena, Gothenburg, Sweden

Jun. 02 - Tjuvholmen Arena, Hamar, Norway

Jun. 04 - Hovet, Stockholm, Sweden

Jun. 06 - Ice Hall, Helsinki, Finland

Jun. 08 - Saku Arena, Tallin, Estonia

Jun. 10 - Aren, Kaunas, Lithuania

Jun. 12 - Tauron Arena, Krakow, Poland

Jun. 14 - O2 Universum, Prague, Czech Republic

Jun. 19 - Zenith, Munich, Germany

Jun. 21 - Samsung Hall, Zurich, Switzerland

Jun. 28 - Lorenzini, Milan, Italy

Previously announced U.K. and Ireland dates:

May 10 - 3Arena, Dublin

May 12 - SEC (SSE Hydro Arena), Glasgow

May 14 - Utilita Arena, Newcastle

May 16 - The O2 Arena, London

May 18 - AO Arena, Manchester

May 20 - Motorpoint Arena Nottingham

May 22 - Utilita Arena Birmingham

May 25 - Motorpoint Arena Cardiff

WHITESNAKE Announces More European



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