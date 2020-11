сегодня



Лидер WHITESNAKE об отсутствии юмора в песнях группы



В рамках недавней беседы с радиостанцией 102.3 WBAB лидер WHITESNAKE David Coverdale объяснил буквально полное отсутствие юмора в песнях группы:



«Ну что же, это довольно интересно, потому что сейчас я довольно активен в социальных сетях, и я знаю по получаемым сообщениям, что большая часть публикуемого мной материала вызывает улыбки и позитивный отклик. Я всегда был сторонником медитации. Хотя я не проповедую это, я поощряю людей, что это будет полезно для них в это очень трудное время.



И это ещё одна причина, по которой мы с Rhino решили: "Давайте продолжим наш план по трилогии "Red, White And Blue". Всем понадобятся очки или линзы после такого количества Netflix, так что давайте дадим им немного конфет для ушей. Но это всё настоящие песни.



Одна из причин, по которой, как мне кажется, WHITESNAKE сохранили успех, заключается в том, что в текстах поднимаются общечеловеческие темы. Это всё физические и эмоциональные темы, и, в конечном счёте, они о поисках, как, к примеру, в "Here I Go Again": "Я не знаю, куда я иду, но я уверен, что знаю, где я был". Опять же, текст этой песни глубоко резонирует со многими, многими людьми. Это просто фантастика».













