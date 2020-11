9 ноя 2020



Новое видео WHITESNAKE



Шестого ноября на CD и двойном виниле, а также в цифровом варианте состоялся релиз нового сборника WHITESNAKE в рамках "Red, White and Blues Trilogy" — "Love Songs". В него вошли обновленные версии песен, записанных с 1987 по 2011 годы.



«Некоторые из песен были приукрашены там, где мой сопродюсер Michael McIntyre, мой новый звукорежиссёр Christopher Collier и я считали необходимым подчеркнуть их великолепие. Как многие из вас знают, в большинстве случаев эти песни в той или иной форме написаны о любви. Это одни из моих любимых. И не все они баллады. Некоторые выбиваются из этого определения и обладают рок-звучанием с мощной романтической темой... И, конечно же, от всех них учащается пульс!»



Помимо ранее доступных треков, в сборник войдут три трека из сессий записи альбома "Into The Light": "With All Of My Heart", "Yours For The Asking" и "Let's Talk It Over". Полный трек-лист выглядит следующим образом:



01. Love Will Set You Free



02. The Deeper the Love



03. All I Want, All I Need



04. Too Many Tears



05. Can't Go On



06. Is This Love



07. With All of My Heart *



08. Summer Rain



09. Your Precious Love



10. Now You're Gone



11. Don't You Cry



12. Midnight Blue



13. Easier Said Than Done



14. Yours For The Asking *



15. Let's Talk It Over *



* ранее не выходили



Видео "Love Will Set You Free" (2020 Remix) доступно ниже.



















