Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON 75
*Фронтмен METALLICA рассказал о новом материале и выразил ске... 68
*Глава Зала славы рок-н-ролла — об IRON MAIDEN: «Нет никаких ... 37
*PETA требует удалить клип THE OFFSPRING за эксплуатацию шимп... 31
*DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера 30
[= ||| все новости группы



*

Whitesnake

*



21 май 2021 : 		 Песня WHITESNAKE стала первой

18 апр 2021 : 		 WHITESNAKE готовят рождественские шоу

22 фев 2021 : 		 Лидер WHITESNAKE при помощи Твиттера старается поддержать людей в это непростое время

19 фев 2021 : 		 Новое видео WHITESNAKE

16 фев 2021 : 		 Вскрытие от лидера WHITESNAKE

8 фев 2021 : 		 DAVID COVERDALE: «Пусть вакцину получат люди, которым она действительно нужна»

7 фев 2021 : 		 Новое видео WHITESNAKE

23 янв 2021 : 		 Новое видео WHITESNAKE

8 янв 2021 : 		 Новый сборник WHITESNAKE выйдет зимой

3 дек 2020 : 		 Новое видео WHITESNAKE

27 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE представляет новое издание WHITESNAKE

24 ноя 2020 : 		 Лидер WHITESNAKE об отсутствии юмора в песнях группы

17 ноя 2020 : 		 Лидер WHITESNAKE: «Планирую начать прощаться в 2022 году»

9 ноя 2020 : 		 Новое видео WHITESNAKE

30 окт 2020 : 		 Ремикс от WHITESNAKE

18 окт 2020 : 		 Новое видео WHITESNAKE

6 окт 2020 : 		 Новое видео WHITESNAKE

18 сен 2020 : 		 Новый сборник WHITESNAKE выйдет осенью

20 июл 2020 : 		 Лидер WHITESNAKE: «Из-за "ковидиотов" я не могу уйти на пенсию должным образом!»

19 июл 2020 : 		 DAVID COVERDALE о последнем релизе WHITESNAKE

7 июл 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста WHITESNAKE

20 июн 2020 : 		 Ремастированное видео от WHITESNAKE

18 июн 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста WHITESNAKE

18 июн 2020 : 		 Лидер WHITESNAKE — о новой трилогии

14 июн 2020 : 		 Ремастированное видео от WHITESNAKE

8 июн 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста WHITESNAKE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Песня WHITESNAKE стала первой



*
zoom
*
* *
После новостей о смерти Тони Китэйн, хит WHITESNAKE "Here I Go Again" взлетел на первую строчку чартов Billboard Hot Hard Rock Songs, продемонстрировав рост в 178% в покупке трека и 22% в количестве стримов.

WHITESNAKE's 'Here I Go Again' Tops 'Hot Hard Rock Songs' Chart Following TAWNY KITAEN's Death





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 161

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом