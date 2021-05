сегодня



Песня WHITESNAKE стала первой



После новостей о смерти Тони Китэйн, хит WHITESNAKE "Here I Go Again" взлетел на первую строчку чартов Billboard Hot Hard Rock Songs, продемонстрировав рост в 178% в покупке трека и 22% в количестве стримов.













