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Whitesnake

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18 июн 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста WHITESNAKE

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8 май 2020 : 		 Новая версия песни WHITESNAKE
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DAVID COVERDALE: «Пусть вакцину получат люди, которым она действительно нужна»



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Фронтмен WHITESNAKE David Coverdale в интервью для Meltdown поведал о том, что был вынужден отложить свой прощальный тур из-за пандемии коронавируса, которая охватила весь земной шар:

«Люди, как можно предположить, отчаянно хотят пойти на шоу и выступать на шоу. Это просто небезопасно, и это будет не та энергетика, не та атмосфера, которую мы знаем. Мы должны работать как мировое сообщество, и для меня, как для глобального артиста, важно работать вместе и быть, как говорится, солидарными друг с другом, поддерживать и уважать друг друга. Это глобальная пандемия — она затронула не только нас. Носите маски. Давайте покончим с этим. Вакцинируйтесь, и давайте разберёмся со всем этим.

Я думаю, что всё вряд ли когда-нибудь станет как прежде. Я думаю, что общество изменилось. Я думаю, это было очень трудное время для людей, которые находились в одиночестве. И это большая часть моей целевой аудитории в моих соцсетях — я пытался поднять людям настроение, пока у меня нет возможности выбраться и по-настоящему провести тур в знак благодарности и признательности. И я надеюсь, что пока я физически ещё в состоянии это сделать, а не просто пукать пылью».

На вопрос о том, вакцинировался ли он от COVID-19, Дэвид, который в настоящее время проживает в Рино, штат Невада, ответил:

«Нет. Я никуда не выхожу. Я иду из дома прямо в студию. Мой сопродюсер победил рак, поэтому его иммунная система ослаблена. Так что прямо сейчас я поговорил с моими врачами — я никуда не собираюсь идти, чтобы потенциально не подвергнуться воздействию вируса и не подвергать опасности кого-либо ещё. Так что я не тороплюсь. Пусть вакцину получат люди, которым она действительно нужна, — те, кто находится на передовой линии нашей защиты.

Чувак, ты можешь поверить, что Amazon доставляли заказы, — эти удивительные курьеры, люди с почты, UPS? Серьёзно? Они доставляли заказы без колебаний, весь этот сложный год. Я выражаю признательность этим людям. Так что для меня всё это было похоже на нормальную ситуацию, и я неплохо себя чувствую на изоляции. Обычно меня изолируют на гастролях, выпускают на сцену, а затем я снова возвращаюсь в изолятор [смеется]».

WHITESNAKE





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