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GLENN HUGHES надеется, что WHITESNAKE смогут закончить тур



GLENN HUGHES в рамках недавней беседы на одной из радиостанций ответил на вопрос о возможности сотрудничества с лидером WHITESNAKE:



«Мы говорили об этом, но окно возможностей очень сужается, потому что у David нет — у него все еще проблемы с синуситом.



Послушайте, я хочу пожелать ему только самого лучшего. Я не уверен, что он собирается... Я надеюсь, что он продолжит... По-моему, сейчас он находится в рамках финального тура, но я все еще сомневаюсь, что он готов снова выйти на сцену. Я часто с ним разговариваю. Больше ничего сказать не могу.



Я хочу пожелать ему и всем моим одногруппникам по DEEP PURPLE только самого-самого лучшего.



Я на самом деле очень, очень сильно люблю David'а. Он один из моих самых близких друзей».







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