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*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 60
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
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Whitesnake

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25 сен 2023 : 		 GLENN HUGHES надеется, что WHITESNAKE смогут закончить тур

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GLENN HUGHES надеется, что WHITESNAKE смогут закончить тур



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GLENN HUGHES в рамках недавней беседы на одной из радиостанций ответил на вопрос о возможности сотрудничества с лидером WHITESNAKE:

«Мы говорили об этом, но окно возможностей очень сужается, потому что у David нет — у него все еще проблемы с синуситом.

Послушайте, я хочу пожелать ему только самого лучшего. Я не уверен, что он собирается... Я надеюсь, что он продолжит... По-моему, сейчас он находится в рамках финального тура, но я все еще сомневаюсь, что он готов снова выйти на сцену. Я часто с ним разговариваю. Больше ничего сказать не могу.

Я хочу пожелать ему и всем моим одногруппникам по DEEP PURPLE только самого-самого лучшего.

Я на самом деле очень, очень сильно люблю David'а. Он один из моих самых близких друзей».




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