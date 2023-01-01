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*SEPULTURA едет в прощальный тур 45
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 33
*BRUCE DICKINSON женился в третий раз 19
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 19
*DEE SNIDER: «Свобода слова — это привилегия!» 15
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Whitesnake

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13 дек 2023 : 		 Поздравления от лидера WHITESNAKE

12 дек 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

13 ноя 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

4 ноя 2023 : 		 Заменят ли DAVID'a COVERDALE'a в WHITESNAKE?

2 ноя 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

19 окт 2023 : 		 Лидер WHITESNAKE хочет выпустить последний альбом с бывшими

18 окт 2023 : 		 Вскрытие WHITESNAKE

17 окт 2023 : 		 DAVID COVERDALE: «WHITESNAKE всё ещё существует»

14 окт 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

25 сен 2023 : 		 GLENN HUGHES надеется, что WHITESNAKE смогут закончить тур

25 сен 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

24 сен 2023 : 		 ADRIAN VANDENBERG об увольнении VIVIAN'a CAMPBELL'a из WHITESNAKE: «Я не имею к этому никакого отношения»

11 сен 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

26 авг 2023 : 		 Демо DEEP PURPLE 1972 года войдет в новую версию альбома WHITESNAKE

25 июн 2023 : 		 Обновлённое видео WHITESNAKE

25 май 2023 : 		 Концертное видео WHITESNAKE

12 май 2023 : 		 Лидер WHITESNAKE — о будущем группы

30 апр 2023 : 		 DAVID COVERDALE заявил, что WHITESNAKE никогда не использовали фонограмму

29 апр 2023 : 		 Обновленное видео WHITESNAKE

8 апр 2023 : 		 Лидер WHITESNAKE не знает, когда вернется на сцену

7 мар 2023 : 		 DAVID COVERDALE представляет новое издание WHITESNAKE

27 фев 2023 : 		 Переиздание WHITESNAKE выйдет весной

15 фев 2023 : 		 Акустика от WHITESNAKE

12 фев 2023 : 		 KELLY CLARKSON исполняет WHITESNAKE

24 янв 2023 : 		 TOMMY ALDRIDGE исполняет песню WHITESNAKE

14 окт 2022 : 		 Басистка WHITESNAKE — о причинах отмены тура
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|||| сегодня

Поздравления от лидера WHITESNAKE



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DAVID COVERDALE опубликовал видео, в котором поздравил всех поклонников с приближающимися праздниками.

WHITESNAKE's DAVID COVERDALE Offers Season's Greetings In New Video




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