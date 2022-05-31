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Whitesnake

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Вокалист THE DARKNESS дал оценку пения вокалиста WHITESNAKE



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Вокалист THE DARKNESS Justin Hawkins высказал своё мнение о вокальных данных David'a Coverdale'a во время текущего европейского тура WHITESNAKE, который начался 10 мая на 3Arena в Дублине, Ирландия. Это турне называют прощальным турне WHITESNAKE, и Coverdale, которому в сентябре прошлого года исполнилось 70 лет, сказал, что гастроли стали для него физически сложным занятием.

Hawkins, 47-летний рокер британского происхождения, который в настоящее время живёт в Швейцарии, поделился своей оценкой певческих способностей David'a в своей серии передач на YouTube "Justin Hawkins Rides Again", где он делится смесью серьёзного анализа музыкантов и весёлых острот со своими 133 000 подписчиками.

После просмотра снятого фанатами видео с выступлением WHITESNAKE в Лондоне в начале этого месяца Hawkins сказал:

«David немного потерял в мощи [в своём голосе]. Это прощальный тур, и я думаю, что, скорее всего, именно по этой причине».

По поводу того, порекомендовал бы он кому-нибудь сходить на выступление WHITESNAKE в нынешнем туре, Justin сказал:

«Я думаю, вопрос в том, чего вы хотите от концерта. Если вы хотите попасть на чествование удивительной эры музыки с ребятами, которые помогли определить этот жанр... Я бы пошёл, чёрт возьми. Для меня это не имеет значения, потому что я буду петь все эти песни в первом ряду, подняв руки, отлично проводя время. И это прощальный тур, так что по своей природе он ностальгический. Но я думаю, что если вы ожидаете увидеть David'a Coverdale'a в его великолепии, дающего мастер-класс по вокалу, то, вероятно, это не тот концерт, который вам нужен. Но лично я бы пошёл, и, вероятно, отлично провёл бы вечер. Я думаю, в этом-то всё и дело, не так ли? Отличный вечер.

После всего того, что мы пережили за последние пару лет... В идеале даже два года назад David Coverdale, вероятно, пел бы лучше. Кто знает, как повлиял на нас COVID? Мы просто сидели в своих домах и занимались ерундой, а потом от тебя вдруг ждут, чтобы машина снова заработала и всё стало как прежде. Так не бывает. Но, как я уже сказал, увидимся на переднем крае. В следующий раз, когда WHITESNAKE будут выступать где-нибудь рядом со мной, я буду зажигать там, и надеюсь, что вы тоже».




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31 май 2022
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_Chimera_
Не иначе, как появился фредгитарист от вокала)

просмотров: 363

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