14 апр 2019



WHITESNAKE открыли тур



WHITESNAKE выступлением двенадцатого апреля в 7 Clans First Council Casino Hotel, Newkirk, Oklahoma, открыли тур в поддержку нового альбома:



01. Bad Boys



02. Slide It In



03. Gonna Be Alright (live debut)



04. Love Ain't No Stranger



05. Hey You (You Make Me Rock) (live debut)



06. Slow An' Easy



07. Trouble Is Your Middle Name (live debut)



08. Guitar Duel



09. Shut Up & Kiss Me (live debut)



10. Get Up (live debut)



11. Is This Love



12. Give Me All Your Love



13. Here I Go Again



Encore:



14. Still Of The Night























