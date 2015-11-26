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Whitesnake

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11 янв 2018 : 		 Рассказ об издании нового релиза WHITESNAKE
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|||| 14 апр 2019

WHITESNAKE открыли тур



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WHITESNAKE выступлением двенадцатого апреля в 7 Clans First Council Casino Hotel, Newkirk, Oklahoma, открыли тур в поддержку нового альбома:

01. Bad Boys

02. Slide It In

03. Gonna Be Alright (live debut)

04. Love Ain't No Stranger

05. Hey You (You Make Me Rock) (live debut)

06. Slow An' Easy

07. Trouble Is Your Middle Name (live debut)

08. Guitar Duel

09. Shut Up & Kiss Me (live debut)

10. Get Up (live debut)

11. Is This Love

12. Give Me All Your Love

13. Here I Go Again

Encore:

14. Still Of The Night



WHITESNAKE Kicks Off 'Flesh & Blood' World Tour In Newkirk, Oklahoma (Video)








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

timekiller61


15 апр 2019, 11:53		А ещё кто-нибудь делал так-начать тур в поддержку ещё не вышедшего альбома?

Jack of Diamonds


15 апр 2019, 12:48		да


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