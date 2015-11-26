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Лидер WHITESNAKE не думает о пенсии



Лидер WHITESNAKE David Coverdale в очередной раз сообщил, что у него нет никаких планов касательно выхода на пенсию:



«Ну что же, я хочу продолжать. Это страсть. У меня строгое ощущение, что новой оригинальной записью мы приобретем новых фанатов группы. Это было для меня очень важным фактором в процессе создания. Ну да — мне 67, но я полон энергии.



Ребята говорили мне — и им, конечно, не обязательно это было делать — [они] очень лестно отзывались о моих выступлениях прошлым летом. Это и правда всё зависит исключительно от меня — оставаться здоровым и в форме. Вернуть эту форму, особенно с учётом того, что я прошёл, было не просто, но мне нравится выступать. Вам придётся оттаскивать меня в сторону пастушьим посохом, никак иначе. Я полон жизни, энергии и вдохновения, чтобы отдать всё, что у меня есть. Как долго это будет, я сказать не могу».



Coverdale также рассказал о своём плотном гастрольном графике на 2019 год, включая американскую часть тура, которая стартует в начале апреля.



«У меня заменены оба коленных сустава после многих лет изнурительного артрита. И в прошлом году я только два месяца работал — вместе с FOREIGNER и Jason'ом Bonham'ом — чтобы посмотреть, как всё функционирует. Я не осмеливался отправиться в мировое турне. К счастью, они работали отлично. И многие лета моему врачу Brad'у Penenberg'y. Я только что говорил с [бывшим басистом WHITESNAKE] Marco Mendoza'ой. Ему скоро также это предстоит. И я заверил его, что Brad просто лучший. Меня к нему отправил Steven Tyler. У нас у всех эти проблемы. Но я очень рад, что буду выходить и давать полноценные шоу. Это будет невероятно напряжённый год для нас. У нас тур по США на месяц, что для меня стало полной неожиданностью, так как мы совсем недавно тут играли. Но промоутеры были очень, очень заинтересованы. А потом мы поедем по Европе».



Выход нового альбома намечен на 10 марта.



















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