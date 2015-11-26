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WHITESNAKE расстались с басистом



WHITESNAKE объявили об уходе басиста Michael'a Devin'a.



«WHITESNAKE и басист Michael Devin решили пойти разными путями после удивительно успешного десятилетия совместной работы...



Мы все желаем Майклу успехов в жизни и во всех его начинаниях. Помимо многочисленных гастролей, Michael реализовал свой талант в студийных альбомах 'Forevermore'... 'The Purple Album' и 'Flesh & Blood'. Мы искренне благодарим его за участие в нашем путешествии и за все его исключительные дары, которые он привнес в WHITESNAKE...



Бог в помощь, Michael... Знай, что мы любим тебя и будем скучать по тебе... и желаем тебе всего хорошего. Раз змея... навсегда змея...



WHITESNAKE нашли нового басиста, его имя будет объявлено совсем скоро».













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