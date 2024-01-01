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*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 20
*Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы работаем над новым материалом» 20
*METALLICA 14 раз первая 17
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Sebastian Bach

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19 май 2024 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

16 май 2024 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

15 май 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Моя миссия — вернуть рок-н-роллу веселье»

14 май 2024 : 		 SEBASTIAN BACH начал новый тур

10 май 2024 : 		 Новый альбом SEBASTIAN BACH доступен для прослушивания

2 май 2024 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

24 апр 2024 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

22 апр 2024 : 		 Новая песня SEBASTIAN BACH

18 апр 2024 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

15 апр 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Моя жена называет меня мужчиной-ребёнком»

19 мар 2024 : 		 SEBASTIAN BACH и PHIL SOUSSAN исполнили OZZY OSBOURNE

16 мар 2024 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

26 фев 2024 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил новую песню

18 фев 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я никогда не понимал депрессивную сторону рока»

8 фев 2024 : 		 SEBASTIAN BACH об идеальных песне и альбоме

29 янв 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о том, почему работа над новым альбомом заняла столько времени

21 дек 2023 : 		 SEBASTIAN BACH: «Где угар в рок-н-ролле 2023?»

20 дек 2023 : 		 SEBASTIAN BACH целиком исполнит дебютный альбом SKID ROW

19 дек 2023 : 		 SEBASTIAN BACH считает, что воссоединение со SKID ROW возможно

9 дек 2023 : 		 SEBASTIAN BACH в шоу Маска

7 дек 2023 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

5 сен 2023 : 		 SEBASTIAN BACH не против использования фонограммы на концертах KISS

30 авг 2023 : 		 SEBASTIAN BACH критикует вокальные шоу

5 авг 2023 : 		 SEBASTIAN BACH, RIKKI ROCKETT и SHANE HAWKINS выступили с CHEVY METAL

4 авг 2023 : 		 Видео полного выступления SEBASTIAN BACH

23 июн 2023 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил песню EAGLES
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|||| 19 май 2024

Видео с выступления SEBASTIAN BACH



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Видео с выступления SEBASTIAN BACH , которое состоялось в рамках Welcome To Rockville, доступно для просмотра ниже:

01. What Do I Got To Lose?
02. Slave To The Grind (SKID ROW song)
03. 18 And Life (SKID ROW song)
04. Here I Am (SKID ROW song)
05. Monkey Business (SKID ROW song)
06. I Remember You (SKID ROW song)
07. Youth Gone Wild (SKID ROW song)




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