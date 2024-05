19 май 2024



Видео с выступления SEBASTIAN BACH



Видео с выступления SEBASTIAN BACH , которое состоялось в рамках Welcome To Rockville, доступно для просмотра ниже:



01. What Do I Got To Lose?

02. Slave To The Grind (SKID ROW song)

03. 18 And Life (SKID ROW song)

04. Here I Am (SKID ROW song)

05. Monkey Business (SKID ROW song)

06. I Remember You (SKID ROW song)

07. Youth Gone Wild (SKID ROW song)







