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*Новое видео NIGHTWISH 28
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 24
*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет... 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 21
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Sebastian Bach

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23 май 2024 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил новую песню

19 май 2024 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

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24 апр 2024 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

22 апр 2024 : 		 Новая песня SEBASTIAN BACH

18 апр 2024 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

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26 фев 2024 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил новую песню

18 фев 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я никогда не понимал депрессивную сторону рока»

8 фев 2024 : 		 SEBASTIAN BACH об идеальных песне и альбоме

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21 дек 2023 : 		 SEBASTIAN BACH: «Где угар в рок-н-ролле 2023?»

20 дек 2023 : 		 SEBASTIAN BACH целиком исполнит дебютный альбом SKID ROW

19 дек 2023 : 		 SEBASTIAN BACH считает, что воссоединение со SKID ROW возможно

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4 авг 2023 : 		 Видео полного выступления SEBASTIAN BACH
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SEBASTIAN BACH исполнил новую песню



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SEBASTIAN BACH на выступлении 19 мая в Rams Head Live!, Baltimore, Maryland, впервые исполнил композицию "(Hold On) To The Dream" — видео доступно ниже.






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