SEBASTIAN BACH: «На пенсию не собираюсь!»



SEBASTIAN BACH в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как он оценивает возможный успех своего предстоящего сольного альбома "Child Within The Man":



«Он уже успешен, а ведь он ещё даже не вышел. [Смеётся]. Я не могу в это поверить. Не могу поверить, что [клип на первый сингл "What Do I Got To Lose?"] набрал более миллиона просмотров. В 1989-м году, если ты продал миллион пластинок, это был платиновый альбом. Пока никто не может купить этот альбом. Можно сделать предзаказ, но купить его нельзя. Но все говорят: "Я должен это услышать". Так что, по-моему, это то же самое.



Я не знаю, что сказать. Просто фанаты показали мне, что я могу быть таким же, как Willie Nelson, George Strait, Neil Young или Sammy Hagar. Я могу быть таким же. Я могу продолжать заниматься музыкой, когда мне будет 70, 80 — дай Бог, чтобы я был ещё в строю. Но я знаю как петь. Я знаю, как разогреть свой голос, чтобы он был в нужной форме, чтобы делать с ним всё, что захочу. Для моего вокала нет никакой разницы. Единственная разница в том, что из-за того, что все снимают, я не могу так много бегать. [Смеётся]. Но так было всегда. Так было и в SKID ROW. Если я прыгаю с барабанной площадки, это будет звучать не так, как на записи, но есть кое-что, что можно сказать о прыжках с барабанной площадки. Людям было бы чертовски скучно, если бы я просто стоял там. Поэтому я должен понять, как делать это одновременно. И это физически очень сложно. Спросите любого, кто пытался меня заменить».







