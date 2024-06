SEBASTIAN BACH не наезжал на SKID ROW

сегодня



SEBASTIAN BACH решил прояснить ситуацию со своими словами на концерте четвертого июня:



«'BACH BLASTS MADAM X, Celebrates 35 Years of the 1st Album Skid Row' - это фактическое название того, что произошло на том шоу. Вместо того, чтобы пытаться вложить в мои уста слова, которые я никогда не говорил, почему бы вам хоть раз не разобраться в ситуации.



Ежедневная хрень. Эй, Интернет, хрень никогда не прекращается! Прошлой ночью в Детройте я столкнулся с чуваком, гордо носившим футболку MADAM X. Группа, которая, как вы можете прочитать в моей книге, плюнула мне в лицо и выгнала меня, когда мне было 16 лет. Поэтому я прокомментировал это. Я не злился на парня за то, что он ее надел, но и не был в восторге от того, что приходилось на нее смотреть. Потом был какой-то придурок в футболке SKID FAUX, который весь концерт пялился в свой телефон в первом ряду, думая, что это вполне уместно. Если вы собираетесь надеть футболку SKID ROW на мое шоу, то уместно было бы надеть футболку оригинальной SKID ROW. А не какой-то другой группы, которая просуществовала 6 месяцев или что-то в этом роде. Музыка, которую мы воспеваем на этих концертах, прошла испытание временем за 35 лет и будет проходить его всегда. Именно для этого и существуют эти концерты. Приходите отпраздновать 35-летие первого альбома «Skid Row» вместе с нами. Но помните, что это настоящее рок-шоу, и вы никогда не знаете, что произойдет!»



