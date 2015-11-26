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Halestorm

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16 авг 2020 : 		 Кавер-версия DOLLY PARTON от HALESTORM

8 авг 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM в новом видео CORY MARKS

8 авг 2020 : 		 Новое видео HALESTORM с участием вокалистки EVANESCENCE

31 июл 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новой версии песни HALESTORM

31 июл 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE на новом ЕР HALESTORM

28 июл 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM поблагодарила басиста SKID ROW за мыло

1 июл 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Новый альбом может быть и двойным»

26 июн 2020 : 		 HALESTORM работают над «захватывающей музыкой»

16 июн 2020 : 		 Гитарист HALESTORM: «Какая такая музыкальная индустрия?»

12 июн 2020 : 		 Новое послание от вокалистки HALESTORM

10 июн 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Если вы не считаете, что чёрные жизни важны, вы часть проблемы»

31 май 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Многие фанаты не представляют, насколько группы зависят от туров»

19 май 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Большинство групп страдает»

12 май 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM о том, что для неё является красотой

10 май 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новой версии песни HALESTORM

25 апр 2020 : 		 Поженятся ли участники HALESTORM?

19 апр 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM почтила память Джимми Уэбба

19 апр 2020 : 		 Акустика от участников HALESTORM

16 апр 2020 : 		 LIZZY HALE хочет использовать время карантина для работы над новыми треками

16 мар 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Здоровайтесь как порнозвёзды!»

6 мар 2020 : 		 HALESTORM работают над «свежим» материалом

14 фев 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM поддержала Amy Lee

21 янв 2020 : 		 HALESTORM планируют выпустить 2 ЕР

22 дек 2019 : 		 Вокалистка HALESTORM заявила, что получала благодарные письма от родителей подростков, так как затрагивала социальные вопросы

14 дек 2019 : 		 Акустика от HALESTORM

13 дек 2019 : 		 HALESTORM завершили запись ЕР
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Кавер-версия DOLLY PARTON от HALESTORM



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HALESTORM представили собственное прочтение композиции "I Will Always Love You", ставшей известной в исполнении Уитни Хьюстон. Этот трек вошёл в новую работу группы, "Halestorm Reimagined".

Трек-лист:

01. I Get Off

02. Miss The Misery

03. I Am The Fire

04. Break In (featuring Amy Lee)

05. I Will Always Love You

06. Mz. Hyde

Hear LZZY HALE








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