Кавер-версия DOLLY PARTON от HALESTORM



HALESTORM представили собственное прочтение композиции "I Will Always Love You", ставшей известной в исполнении Уитни Хьюстон. Этот трек вошёл в новую работу группы, "Halestorm Reimagined".



Трек-лист:



01. I Get Off



02. Miss The Misery



03. I Am The Fire



04. Break In (featuring Amy Lee)



05. I Will Always Love You



06. Mz. Hyde



















