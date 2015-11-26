Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IRON MAIDEN проиграли Дрейку 382
*DORO PESCH — о временах гранжа 131
*JASON NEWSTED: «"Nothing Else Matters" разрушила многие прег... 43
*LARS ULRICH: «О новом альбоме METALLICA говорить преждевреме... 39
*ROB HALFORD назвал "Ride The Lightning" своей любимой песней... 26
[= ||| все новости группы



*

Halestorm

*



24 сен 2021 : 		 HALESTORM вернулись к записи

3 сен 2021 : 		 HALESTORM исполнили новую песню

2 сен 2021 : 		 Гитарист HALESTORM: «Никаких обнимашек»

29 авг 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM о своей коллекции

18 авг 2021 : 		 Новое видео HALESTORM

21 июл 2021 : 		 HALESTORM отыграли первое шоу после паузы

21 июн 2021 : 		 HALESTORM в акустике

10 июн 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM предвкушает реакцию на новую пластинку

15 май 2021 : 		 LZZY HALE и THE PICTUREBOOKS: Видео

12 май 2021 : 		 LZZY HALE и THE PICTUREBOOKS записали песню

23 апр 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Сделайте укол!»

11 мар 2021 : 		 Кавер-версия THE WHO от HALESTORM: видео

24 фев 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM призывает не использовать подкладки

23 фев 2021 : 		 Кавер-версия THE WHO от HALESTORM

17 фев 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM продолжает работу над альбомом

10 фев 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM работает с DESMOND CHILD

1 фев 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM — о том, чему научилась на карантине

24 янв 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM рада Камале Харрис

18 дек 2020 : 		 HALESTORM начали запись

23 ноя 2020 : 		 У HALESTORM 60 демок

12 ноя 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Будем продолжать бороться!»

8 ноя 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM всё ещё паникует перед выходом на сцену

30 сен 2020 : 		 Первые вокалистки HALESTORM

29 сен 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Эти выборы между добром и злом»

9 сен 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «С новым материалом я сейчас рискую куда больше»

27 авг 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «У меня такое ощущение, что я написала свои лучшие песни!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

HALESTORM вернулись к записи



*
zoom
*
* *
Гитарист HALESTORM Joe Hottinger в недавнем сообщении в социальной сети сообщил, что группа вернулась в студию для записи нового материала.

HALESTORM Resumes Recording New Album: 'We're Getting Close To A Wrap On This Bad Boy'








Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 134

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом