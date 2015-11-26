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Фронтвумен HALESTORM защищает GRETA VAN FLEET из-за сравнения их с LED ZEPPELIN



Фронтвумен HALESTORM Lzzy Hale выступила в защиту GRETA VAN FLEET из-за обвинений в том, что эти рокеры из Мичигана копируют LED ZEPPELIN, заявив, что «многим детям нужно заново продемонстрировать» рок-н-ролл в стиле ZEPPELIN.



Несмотря на то, что GRETA VAN FLEET успешно выступают по всему миру, квартет был раскритикован за то, что использует звук, очень похожий на LED ZEPPELIN, а некоторыми музыкальные фанаты поносят вокалиста Josh'a Kiszka'у за якобы полное копирование вокального стиля Robert'a Plant'а.



Во время недавнего интервью с Rolling Stone Hale спросили, является ли она поклонницей GRETA VAN FLEET. «Да, потому что я тоже когда-то была в этом возрасте, — сказала она. — Я основала [HALESTORM], когда была ещё ребёнком. Я знаю, что люди занимаются их травлей, так как они звучат похоже на ZEPPELIN, но в то же время, когда мы только начали выпускать наши вещи в мир, разве мы не показывали, кто оказал на нас влияние? Я принимаю это, потому что LED ZEPPELIN потрясающие, и я думаю, что многим детям нужно заново продемонстрировать это. Они просто находятся там и играют на инструментах — они подключают аппаратуру, играют и по-настоящему поют — и здорово всё это показать детям».











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