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*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 46
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 27
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 22
*DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH 16
*Drum-cam от SEPULTURA 14
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Halestorm

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|||| 30 авг 2023

Вокалистка HALESTORM о работе над новым материалом



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В рамках беседы с WRIF Lizzy Hale рассказала, как идут дела относительно нового материала:

«В данный момент мы находимся в хаосе событий, в то время как мы не совсем уверены в том, куда нас приведёт музыка и чему мы будем рады, но я с удовольствием занимаюсь чем-то новым и подчеркну определённые моменты. И особенно учитывая, что на протяжении этого цикла мы гастролировали с альбомом "Back From The Dead", и наше живое шоу сильно эволюционировало в ходе этого цикла, возросла физическая нагрузка. Так что между шоу мы что-то сочиняли ради отдыха. Поэтому у меня такое чувство, что я скорее всего захочу включить некоторые из этих тем, которые мы уже опробовали вживую, и которые являются оригинальными фрагментами, но пока ещё не обрели окончательную форму песен, в то, что станет нашим новым студийным материалом. Пока не знаю, что из этого выйдет, но вот именно этим мы в настоящий момент и заняты».




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