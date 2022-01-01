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*Клип EUROPE набрал миллиард 24
*Гитарист METALLICA дал петуха 22
*Старый член вернулся в MEGADETH 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хитHOLE 17
*JUDAS PRIEST открыли европейский тур 13
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Halestorm

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6 июн 2022 : 		 HALESTORM получили платину

29 апр 2022 : 		 Акустика от HALESTORM

24 апр 2022 : 		 Видео с текстом от HALESTORM

28 мар 2022 : 		 HALESTORM выпускают комиксы

11 мар 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM — о встрече с вокалисткой HEART

23 фев 2022 : 		 Новое видео HALESTORM

23 фев 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM — о концертах в пандемию

4 фев 2022 : 		 Новая песня HALESTORM

2 фев 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM — о сгоревшем автобусе

29 янв 2022 : 		 HALESTORM отменили европейский тур

21 янв 2022 : 		 У HALESTORM сгорел автобус

3 янв 2022 : 		 Видео с выступления HALESTORM

21 дек 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Новый альбом дался тяжело»

10 дек 2021 : 		 HALESTORM завершили работу над альбомом

15 ноя 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM о кавер-версии LINKIN PARK

6 ноя 2021 : 		 HALESTORM в акустике

5 ноя 2021 : 		 HALESTORM завершили запись

5 ноя 2021 : 		 HALESTORM анонсировали стрим

31 окт 2021 : 		 "Tales From The Dead" от HALESTORM

27 окт 2021 : 		 Tales From The Dead от HALESTORM

24 окт 2021 : 		 Tales From The Dead от HALESTORM

24 сен 2021 : 		 HALESTORM вернулись к записи

3 сен 2021 : 		 HALESTORM исполнили новую песню

2 сен 2021 : 		 Гитарист HALESTORM: «Никаких обнимашек»

29 авг 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM о своей коллекции

18 авг 2021 : 		 Новое видео HALESTORM
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|||| сегодня

HALESTORM получили платину



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Пластинка HALESTORM 2012 года "The Strange Case Of..." второго июня получила от RIAA платиновый статус. Золото в её активе было с марта 2016 года.




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