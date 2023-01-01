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Halestorm

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|||| 10 авг 2023

Видео полного выступления HALESTORM



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Видео полного выступления HALESTORM, которое состоялось шестого августа в Hollywood Casino, Penn National Race Course in Grantville, Pennsylvania, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

00:24 I Miss The Misery
04:15 Love Bites (So Do I)
06:29 Solo
07:42 Lzzy Hale Speaks
08:48 I Get Off (with HEART's "Crazy On You")
10:40 Solo
11:01 Vocal Outro
14:12 Wicked Ways
17:09 Solo
17:39 Freak Like Me
21:19 Lzzy Hale Speaks
22:50 Familiar Taste Of Poison
26:53 Solo
29:26 Takes My Life
33:40 Drum Solo
35:53 Back From The Dead
38:57 I Like It Heavy
44:07 I Am The Fire
48:13 The Steeple




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