10 авг 2023



Видео полного выступления HALESTORM



Видео полного выступления HALESTORM, которое состоялось шестого августа в Hollywood Casino, Penn National Race Course in Grantville, Pennsylvania, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



00:24 I Miss The Misery

04:15 Love Bites (So Do I)

06:29 Solo

07:42 Lzzy Hale Speaks

08:48 I Get Off (with HEART's "Crazy On You")

10:40 Solo

11:01 Vocal Outro

14:12 Wicked Ways

17:09 Solo

17:39 Freak Like Me

21:19 Lzzy Hale Speaks

22:50 Familiar Taste Of Poison

26:53 Solo

29:26 Takes My Life

33:40 Drum Solo

35:53 Back From The Dead

38:57 I Like It Heavy

44:07 I Am The Fire

48:13 The Steeple







