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HALESTORM начали запись



Вокалистка HALESTORM Lizzy Hale рассказала о том, как идёт работа над новым материалом:



«Мы начали записывать демо еще в середине тура. Я каждый день была на репах с усилком и могла писать каждый день. Так что когда мы пришли в состояние: "Окей, давайте посмотрим, что у нас есть", мы сели и такие: "О, вот есть такое и такое". Это очень похоже на то, когда собираешь картинку из тысячи кусочков, когда ты изрядно тупишь, но в какой-то момент воскликнешь: "О, я точно знаю, что эти кусочки подходят друг к другу!" [смеётся], но общей картинки ты не видишь.



Так что мы собираем материал. Мы на самом деле на этой неделе устроили сбор в студии на социальной дистанции с нашим продюсером. Так что по сути начали запись. Это очень воодушевляет. Это очень нужная вещь для избавления от рутины. Мы часов 14 работали [смеётся]. Мы подумал: "Ой, уже 11 часов, может, мы всё-таки по домам и немного поспим, а потом вернёмся и повторим?"



Так что да — это воодушевляет. Мы работаем над новой пластинкой. Я очень люблю новый материал, и я невероятно рада быть на этой стороне, какой бы она ни была!»













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