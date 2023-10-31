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HALESTORM о продюсере



Басист HALESTORM в недавнем интервью сообщил о том, что группа над следующей пластинкой работает с Dave'ом Cobb'ом, ранее сотрудничавшим с Sammy Hagar, Slash, GRETA VAN FLEET, RIVAL SONS и другими:



«Мы поехали к нему и три недели жили все вместе, то есть мы постоянно живем вместе на гастролях, да, но находиться в творческом пространстве — это было великолепно. И музыка, которая получилась, неоспоримо является музыкой HALESTORM. Будет много так любимого фанатами».







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