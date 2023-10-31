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Halestorm

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31 окт 2023 : 		 HALESTORM о продюсере

19 окт 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM любит подслушивать

30 авг 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM о работе над новым материалом

10 авг 2023 : 		 Видео полного выступления HALESTORM

9 авг 2023 : 		 HALESTORM начнут думать об альбоме после тура

1 авг 2023 : 		 Был ли сексуальный образ вокалистки поводом для привлечения внимания к HALESTORM?

20 июн 2023 : 		 Профессиональное полного выступления HALESTORM

10 июн 2023 : 		 Басист HALESTORM: «Мы работаем над новой музыкой»

5 июн 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM: «От нас вы еще многое услышите!»

25 май 2023 : 		 ASHLEY MCBRYDE записалась с HALESTORM

13 апр 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Чаще я говорю да!»

7 апр 2023 : 		 Видео CHRIS DAUGHTRY и LZZY HALE на песню JOURNEY

3 апр 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM о транс-расстреле

7 мар 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM несёт миру правду

28 янв 2023 : 		 HALESTORM думают о новом

9 янв 2023 : 		 Барабанщик HALESTORM — о последнем диске

3 янв 2023 : 		 Басист HALESTORM о турах после пандемии

3 ноя 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM — о сольном альбоме: «А почему бы и да?»

31 окт 2022 : 		 HALESTORM готовят переиздание

25 окт 2022 : 		 Барабанщик HALESTORM: «Я смотрю на себя как на спортсмена»

23 окт 2022 : 		 HALESTORM записали кавер-версию хита Долли Партон

23 окт 2022 : 		 Концертное видео HALESTORM

21 окт 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Я не беспокоюсь о том, что могу оттолкнуть людей»

16 окт 2022 : 		 HALESTORM готовят новые кавер-версии

30 сен 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Без пандемии это была бы совсем другая пластинка»

2 сен 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM — о любви к картинам
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HALESTORM о продюсере



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Басист HALESTORM в недавнем интервью сообщил о том, что группа над следующей пластинкой работает с Dave'ом Cobb'ом, ранее сотрудничавшим с Sammy Hagar, Slash, GRETA VAN FLEET, RIVAL SONS и другими:

«Мы поехали к нему и три недели жили все вместе, то есть мы постоянно живем вместе на гастролях, да, но находиться в творческом пространстве — это было великолепно. И музыка, которая получилась, неоспоримо является музыкой HALESTORM. Будет много так любимого фанатами».




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31 окт 2023
Вашингтон Ирвинг
Что-то много они говорят, решил-таки, значиться, проверить, что это за Halestorm, открыл ютуб, послушал 3 самых популярных песни. Ну, полное говно. Такого говна навалом, причем, что я имею ввиду под "такого" - нехитро спланированный проект типа с классной вокалисткой под бодрый рочок/постгранж. Хуйня из под коня, идей 0, музыка - Б/У с алиэкпресса от ноунеймов-гострайтеров. Просто дно дна. Слава Богу, ютуб предложил посмотреть Криминальную Россию, переключил, смотрю теперь вот.
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31 окт 2023
for example
Вашингтон Ирвинг, решил последовать твоему примеру. Открыл ютуб, послушал кусочек одной песни. С выводами полностью согласен. Криминальную Россию, слава богу, не предлагали.

P.S. думал, они про пиратов поют, а это разные группы, оказывается, лол.
31 окт 2023
Вашингтон Ирвинг
for example, это как Райан Адамс и Брайан Адамс.

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