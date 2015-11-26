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LZZY HALE и THE PICTUREBOOKS записали песню



Немецкий байкер-блюз-дуэт THE PICTUREBOOKS, ранее сотрудничавший с Dennis'ом Lyxzén'ом (REFUSED), Neil'ом Fallon'ом (CLUTCH), Ryan'ом Sinn'ом (THE DISTILLERS) и Dave'ом Dinsmore'ом (Brant Bjork), пригласил вокалистку HALESTORM для исполнения композиции "Rebel". Премьера трека намечена на середину мая.







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