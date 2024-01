сегодня



Музыканты HALESTORM исполнили классику JUDAS PRIEST, THE WHO



Участники HALESTORM Lzzy Hale, Joe Hottinger и Arejay Hale присоединились к THEE ROCK N' ROLL RESIDENCY на сцене Eastside Bowl, Nashville, Tennessee и исполнили кавер-версии JUDAS PRIEST "Dissident Aggressor" и THE WHO "Long Live Rock".











+0 -0



просмотров: 170