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*DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера» 129
*Йе в BURZUM 42
*MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ... 28
*WINTERSUN закончили Time II 25
*Новая песня JUDAS PRIEST 23
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Halestorm

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23 янв 2024 : 		 Музыканты HALESTORM исполнили классику JUDAS PRIEST, THE WHO

20 дек 2023 : 		 Видео полного выступления HALESTORM

7 дек 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM обрела личную гитару

4 дек 2023 : 		 HALESTORM собирают идеи

22 ноя 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Никогда нельзя сдаваться!»

3 ноя 2023 : 		 Бережет ли голос вокалистка HALESTORM

31 окт 2023 : 		 HALESTORM о продюсере

19 окт 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM любит подслушивать

30 авг 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM о работе над новым материалом

10 авг 2023 : 		 Видео полного выступления HALESTORM

9 авг 2023 : 		 HALESTORM начнут думать об альбоме после тура

1 авг 2023 : 		 Был ли сексуальный образ вокалистки поводом для привлечения внимания к HALESTORM?

20 июн 2023 : 		 Профессиональное полного выступления HALESTORM

10 июн 2023 : 		 Басист HALESTORM: «Мы работаем над новой музыкой»

5 июн 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM: «От нас вы еще многое услышите!»

25 май 2023 : 		 ASHLEY MCBRYDE записалась с HALESTORM

13 апр 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Чаще я говорю да!»

7 апр 2023 : 		 Видео CHRIS DAUGHTRY и LZZY HALE на песню JOURNEY

3 апр 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM о транс-расстреле

7 мар 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM несёт миру правду

28 янв 2023 : 		 HALESTORM думают о новом

9 янв 2023 : 		 Барабанщик HALESTORM — о последнем диске

3 янв 2023 : 		 Басист HALESTORM о турах после пандемии

3 ноя 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM — о сольном альбоме: «А почему бы и да?»

31 окт 2022 : 		 HALESTORM готовят переиздание

25 окт 2022 : 		 Барабанщик HALESTORM: «Я смотрю на себя как на спортсмена»
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Музыканты HALESTORM исполнили классику JUDAS PRIEST, THE WHO



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Участники HALESTORM Lzzy Hale, Joe Hottinger и Arejay Hale присоединились к THEE ROCK N' ROLL RESIDENCY на сцене Eastside Bowl, Nashville, Tennessee и исполнили кавер-версии JUDAS PRIEST "Dissident Aggressor" и THE WHO "Long Live Rock".






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