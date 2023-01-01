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HALESTORM думают о новом



Участники HALESTORM Joe Hottinger и Lizzy Hale в недавней беседе сообщили, что их переполняют идеи:



«С момента выхода ['Back From The Dead'] не прошло еще и года... Через несколько дней мы отправляемся в турне по Австралии, и сейчас нас просто распирает от новых идей, мыслей и образов следующего альбома. Я очень хочу начать сочинять. Пережить этот тур и начать работать здесь [в студии]».



Lizzy: «Мы с Joe общались вчера вечером, и в голове крутились все новые идеи, новые названия, новые риффы и прочее. И мы были очень возбуждены этим. Типа, "Это свершилось? Опять те самые дни?»



Joe: «Последняя запись немного нас вымотала. Мы были так рады отправиться в турне и не думать о подобном, а думать лишь о концертах, гастролях, путешествиях, веселье, посещении разных мест и встрече со старыми друзьями. И так мы делаем уже больше года. Так что уже, похоже, пора сказать "Баста"! И старые шестеренки вновь закрутились как надо!»







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