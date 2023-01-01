сегодня



HALESTORM собирают идеи



Барабанщик HALESTORM Arejay Hale в недавнем интервью рассказал о том, на какой стадии находится процесс работы над новым материалом:



«Сейчас мы находимся на начальной стадии, когда просто вынашиваем идеи, записываем их, записываем треки, собираем песни и идеи воедино. Есть такой процесс создания альбома, когда мы не видим свет в конце туннеля, пока не начнем работать над ним и не скажем: "Хорошо, теперь мы знаем, к чему мы стремимся, как мы хотим, чтобы он звучал". Но мы просто как бы... Сейчас у нас эра творческой чистки, когда мы словно выпускаем все наружу, выкладываем все, выдаем все на гора и и смотрим, что получилось. И, конечно же, за созданием альбома стоит большая работа по продвижению. Даже если бы мы закончили его завтра, кто знает, сколько времени пройдет, прежде чем он действительно выйдет? Так что я надеюсь выпустить музыку если не в следующем году, то, надеюсь, в 2025-м. Если мы будем продолжать в том же духе...



Это отстой, потому что альбом "Back From The Dead" вышел слишком поздно из-за пандемии. Я надеялся, что мы сможем наверстать упущенное время, выпустив следующий альбом немного раньше. Но сейчас мы пока ничего не решили. Так что следите за новостями».







+0 -0



просмотров: 113

