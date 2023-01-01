Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 38
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 32
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 27
*PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай... 22
*Стриминг для рокеров и металлистов 20
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 19
*Новый альбом BRUCE DICKINSON выйдет весной 17
*Вокалистка EVANESCENCE: «50 CENT ненавидит меня до мозга кос... 16
*Вокалист ANTHRAX: «Увольняли меня два раза. Я всё запомнил» 15
*Фронтмен METALLICA: «Мои гитары — это проводник от высших си... 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 38
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 32
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 27
*PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай... 22
*Стриминг для рокеров и металлистов 20
[= ||| все новости группы



*

Halestorm

*



4 дек 2023 : 		 HALESTORM собирают идеи

22 ноя 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Никогда нельзя сдаваться!»

3 ноя 2023 : 		 Бережет ли голос вокалистка HALESTORM

31 окт 2023 : 		 HALESTORM о продюсере

19 окт 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM любит подслушивать

30 авг 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM о работе над новым материалом

10 авг 2023 : 		 Видео полного выступления HALESTORM

9 авг 2023 : 		 HALESTORM начнут думать об альбоме после тура

1 авг 2023 : 		 Был ли сексуальный образ вокалистки поводом для привлечения внимания к HALESTORM?

20 июн 2023 : 		 Профессиональное полного выступления HALESTORM

10 июн 2023 : 		 Басист HALESTORM: «Мы работаем над новой музыкой»

5 июн 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM: «От нас вы еще многое услышите!»

25 май 2023 : 		 ASHLEY MCBRYDE записалась с HALESTORM

13 апр 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Чаще я говорю да!»

7 апр 2023 : 		 Видео CHRIS DAUGHTRY и LZZY HALE на песню JOURNEY

3 апр 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM о транс-расстреле

7 мар 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM несёт миру правду

28 янв 2023 : 		 HALESTORM думают о новом

9 янв 2023 : 		 Барабанщик HALESTORM — о последнем диске

3 янв 2023 : 		 Басист HALESTORM о турах после пандемии

3 ноя 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM — о сольном альбоме: «А почему бы и да?»

31 окт 2022 : 		 HALESTORM готовят переиздание

25 окт 2022 : 		 Барабанщик HALESTORM: «Я смотрю на себя как на спортсмена»

23 окт 2022 : 		 HALESTORM записали кавер-версию хита Долли Партон

23 окт 2022 : 		 Концертное видео HALESTORM

21 окт 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Я не беспокоюсь о том, что могу оттолкнуть людей»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

HALESTORM собирают идеи



zoom
Барабанщик HALESTORM Arejay Hale в недавнем интервью рассказал о том, на какой стадии находится процесс работы над новым материалом:

«Сейчас мы находимся на начальной стадии, когда просто вынашиваем идеи, записываем их, записываем треки, собираем песни и идеи воедино. Есть такой процесс создания альбома, когда мы не видим свет в конце туннеля, пока не начнем работать над ним и не скажем: "Хорошо, теперь мы знаем, к чему мы стремимся, как мы хотим, чтобы он звучал". Но мы просто как бы... Сейчас у нас эра творческой чистки, когда мы словно выпускаем все наружу, выкладываем все, выдаем все на гора и и смотрим, что получилось. И, конечно же, за созданием альбома стоит большая работа по продвижению. Даже если бы мы закончили его завтра, кто знает, сколько времени пройдет, прежде чем он действительно выйдет? Так что я надеюсь выпустить музыку если не в следующем году, то, надеюсь, в 2025-м. Если мы будем продолжать в том же духе...

Это отстой, потому что альбом "Back From The Dead" вышел слишком поздно из-за пандемии. Я надеялся, что мы сможем наверстать упущенное время, выпустив следующий альбом немного раньше. Но сейчас мы пока ничего не решили. Так что следите за новостями».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 113

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом