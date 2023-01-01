сегодня



Басист HALESTORM: «Мы работаем над новой музыкой»



Josh Smith в рамках беседы перед выступлением на Download ответил на вопрос, идет ли какая-то работа над новым материалом:



«Да, это так. Когда мы только вернулись домой, мы провели неделю с человеком, о котором я не имею права говорить. Так что я просто буду пока держать это в тайне. Я изо всех сил стараюсь не говорить не по делу, поэтому обычно говорю мало. Но да, мы работаем над новой музыкой.



Было много репетиций и подготовки к [нынешним европейским концертам], но очень весело совмещать [это с сочинительством], когда ты в таком настроении, потому что тогда ты думаешь о том, что будет эффективно звучать на сцене при зрителях. Да, работа была по-настоящему продуктивной, и некоторые идеи появлялись сами собой, что очень радует. Они классные, а это значит, что у нас все еще впереди». [Смеется]







+0 -0



просмотров: 94

