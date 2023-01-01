Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 17
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*Новое видео SLIPKNOT 16
*PHILIP ANSELMO вновь конфедерат 14
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 13
*Гитарист JUDAS PRIEST выбрал своего рок-бога 13
*Бывший перкуссионист SLIPKNOT: «Я скучаю по фанатам» 11
*PAUL STANLEY — о Pride Month 10
*Басист METALLICA хотел бы услышать песню "72 Seasons" в испо... 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 17
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*Новое видео SLIPKNOT 16
*PHILIP ANSELMO вновь конфедерат 14
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
[= ||| все новости группы



*

Halestorm

*



10 июн 2023 : 		 Басист HALESTORM: «Мы работаем над новой музыкой»

5 июн 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM: «От нас вы еще многое услышите!»

25 май 2023 : 		 ASHLEY MCBRYDE записалась с HALESTORM

13 апр 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Чаще я говорю да!»

7 апр 2023 : 		 Видео CHRIS DAUGHTRY и LZZY HALE на песню JOURNEY

3 апр 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM о транс-расстреле

7 мар 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM несёт миру правду

28 янв 2023 : 		 HALESTORM думают о новом

9 янв 2023 : 		 Барабанщик HALESTORM — о последнем диске

3 янв 2023 : 		 Басист HALESTORM о турах после пандемии

3 ноя 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM — о сольном альбоме: «А почему бы и да?»

31 окт 2022 : 		 HALESTORM готовят переиздание

25 окт 2022 : 		 Барабанщик HALESTORM: «Я смотрю на себя как на спортсмена»

23 окт 2022 : 		 HALESTORM записали кавер-версию хита Долли Партон

23 окт 2022 : 		 Концертное видео HALESTORM

21 окт 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Я не беспокоюсь о том, что могу оттолкнуть людей»

16 окт 2022 : 		 HALESTORM готовят новые кавер-версии

30 сен 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Без пандемии это была бы совсем другая пластинка»

2 сен 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM — о любви к картинам

22 авг 2022 : 		 HALESTORM исполняют ADELE

26 июл 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM — о забавных встречах с кумирами

22 июл 2022 : 		 HALESTORM исполняют классику DOLLY PARTON

21 июл 2022 : 		 Новое видео HALESTORM

11 июл 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Важно быть открытой с поклонниками»

30 июн 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Ух, как я зла!»

18 июн 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Я би!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Басист HALESTORM: «Мы работаем над новой музыкой»



zoom
Josh Smith в рамках беседы перед выступлением на Download ответил на вопрос, идет ли какая-то работа над новым материалом:

«Да, это так. Когда мы только вернулись домой, мы провели неделю с человеком, о котором я не имею права говорить. Так что я просто буду пока держать это в тайне. Я изо всех сил стараюсь не говорить не по делу, поэтому обычно говорю мало. Но да, мы работаем над новой музыкой.

Было много репетиций и подготовки к [нынешним европейским концертам], но очень весело совмещать [это с сочинительством], когда ты в таком настроении, потому что тогда ты думаешь о том, что будет эффективно звучать на сцене при зрителях. Да, работа была по-настоящему продуктивной, и некоторые идеи появлялись сами собой, что очень радует. Они классные, а это значит, что у нас все еще впереди». [Смеется]




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 94

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом