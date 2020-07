сегодня



Вокалистка EVANESCENCE на новом ЕР HALESTORM



HALESTORM четырнадцатого августа выпустят ЕР "Halestorm Reimagined", включающий несколько переработанных треков, а также кавер-версию хита "I Will Always Love You". В переработанной версии композиции "Break In" приняла участие вокалистка EVANESCENCE Amy Lee.



Трек-лист:



01. I Get Off



02. Miss The Misery



03. I Am The Fire



04. Break In (featuring Amy Lee)



05. I Will Always Love You



06. Mz. Hyde



















